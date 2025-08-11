Δασμοί Τραμπ: Παράταση για άλλες 90 ημέρες στην «ανακωχή» με την Κίνα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το βράδυ της Δευτέρας (11.08.2025) διάταγμα με το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, όπως μεταδίδει το δίκτυο CNBC επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Το διάταγμα υπεγράφη από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.