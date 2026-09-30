Δεν έδωσαν υπηκοότητα σε Μαροκινή που είναι παντρεμένη με Ιταλό επειδή δεν ξέρει ιταλικά

Δήμαρχος στη βόρεια Ιταλία αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης υπηκοότητας σε Μαροκινή γυναίκα παντρεμένη με Ιταλό, διότι «δεν μιλά και δεν καταλαβαίνει την ιταλική γλώσσα».

Σε κύριο θέμα της ιταλικής επικαιρότητας έχει μετατραπεί απόφαση που πήρε ο δήμαρχος της κωμόπολης Καντονέγκε, έξω από την Πάδοβα στην Ιταλία, ο οποίος δεν υπέγραψε την αίτηση στη Μαροκινή που εδώ και δεκαπέντε χρόνια είναι παντρεμένη με Ιταλό πολίτη, για να πάρει κι εκείνη την υπηκοότητα.

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Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, Μάρκο Σκιεζάρο, «την ημέρα της τελετής χορήγησης της υπηκοότητας -η οποία προβλέπει και την ανάγνωση του κειμένου σχετικής ορκωμοσίας- «ρώτησε την γυναίκα τι κάνει, αλλά εκείνη δεν μπόρεσε να καταλάβει την ερώτηση και δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία». «Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα ”να παγώσω”, προσωρινά, την όλη διαδικασία», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Καντονέγκε.

Με την όλη υπόθεση ασχολήθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία υπογράμμισε ότι όποιος ζητά την ιταλική υπηκοότητα πρέπει να γνωρίζει, με ικανοποιητικό τρόπο, τη γλώσσα της χώρας.

Η εφημερίδα «Corriere della Sera», παράλληλα, έγραψε την Τετάρτη (30.09.2026), ότι η αλλοδαπή, σε δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία του δήμου, συνοδευόμενη από συγγενή, δεν ήταν σε θέση να συνομιλήσει στα ιταλικά με τους υπεύθυνους.

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Η νομαρχία της περιοχής πρόσθεσε ότι, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας, θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ιταλομάθειας επιπέδου Β1».

Πολιτικές αντιδράσεις

Η όλη αυτή υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του.

Ιταλοί νομικοί, παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε ήδη χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στην μαροκινή γυναίκα, κάτι που δεν καθιστά αναγκαία νέα τεστ για την γνώση των ιταλικών.

Το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών όμως, έως τώρα, στηρίζει τη γραμμή που υιοθέτησε ο Σκιεζάρο, με την λογική ότι ο άνετος χειρισμός της γλώσσας αποτελεί πάντα κύρια προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας.