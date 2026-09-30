Ο Νετανιάχου υποδέχθηκε τους επιβάτες της Flydubai – Η αγκαλιά με τον «ήρωα» που φορούσε μπλούζα γεμάτη αίματα

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου περίμενε τους επιβάτες της πτήσης της Flydubai που έζησαν τον απόλυτο τρόμο στον αέρα. Έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ από τη Σαουδική Αραβία με ειδική πτήση που ναυλώθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Μπεν Γκουριόν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με μερικούς από τους επιβάτες του αεροπλάνου της πτήσης της Flydubai και οι περιγραφές τους συγκλονίζουν.

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Μεταξύ των επιβατών που επέστρεψαν στο Ισραήλ ήταν και ο άνδρας, ο οποίος βοήθησε κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.

O ήρωας – όπως τον αποκάλεσε ο Νετανιάχου – έδειξε χαρακτηριστικά τη μπλούζα του που ήταν γεμάτη αίματα και περιέγραψε τη στιγμή που αφόπλισαν τον συγκυβερνήτη υπηκοότητας Ομάν.

Ο επιβάτης ανέφερε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό πώς κατάφερε να μπει στο πιλοτήριο, να απομακρύνει τον συγκυβερνήτη από τα χειριστήρια και στη συνέχεια να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους, που έκανε επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

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Μάλιστα σημείωσε ότι μαζί με έναν ακόμη επιβάτη αντίκρισαν τον τραυματισμένο κυβερνήτη, πεσμένο κοντά στην πόρτα του πιλοτηρίου.

🚨 One of the Israeli heroes from the flight meets Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion Airport after the rescue flight landed safely in Israel. https://t.co/tq5wJbI4eR pic.twitter.com/F133ng9NNO — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 30, 2026

«Όταν μπήκα μέσα, είδα τον δράστη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα», είπε και πρόσθεσε: «Τον άρπαξα, και τον τράβηξα έξω».

One of the Israeli passengers who subdued the pilot-hijacker on board flydubai FZ 1073 told PM Netanyahu that the stabbed captain managed to open the cockpit door before collapsing. This enabled the passengers to enter and seize the attacker, as he was attempting to destroy the… pic.twitter.com/TuOiAGBWy9 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Απαντώντας στην ερώτηση του Νετανιάχου τι έκανε ο δράστης, ο επιβάτης απάντησε: «Προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια, ώστε να αποσταθεροποιήσει το αεροπλάνο».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι φώναξε και άλλους Ισραηλινούς επιβάτες να τον βοηθήσουν, ενώ το αεροσκάφος έπαιρνε ήδη απότομη κλίση.

«Το αεροπλάνο άρχισε να ισιώνει λίγο περισσότερο και στη συνέχεια ο κυβερνήτης μού είπε ότι αναλάμβανε από εκεί και πέρα», ανέφερε.

«Πήδηξα ξανά μέσα, άρπαξα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω», είπε ακόμα και εξήγησε ότι ήξερε τι έπρεπε να κάνει επειδή παρακολουθεί τη σειρά «Mayday» που αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα.