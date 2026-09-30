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Ρούτε: Η Ρωσία να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές, το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία

Συνεχίζεται η ένταση με αφορμή το Καλίνιγκραντ
Μαρκ Ρούτε
Μαρκ Ρούτε / REUTERS / Tim Evans
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Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Μαρκ Ρούτε απάντησε στις στις πυρηνικές προειδοποιήσεις της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ σχετικά με τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα είναι να διατηρήσουμε μια κάποια ηρεμία από την πλευρά του ΝΑΤΟ.

Μπορούμε να επιτρέψουμε λίγη ηρεμία, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε», δήλωσε ο Ρούτε.

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