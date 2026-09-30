Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε στρατιώτες στη Λίμαν, την πόλη «φρούριο» του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία

Το μέτωπο κοντά στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, όπου φέρεται να είναι σε εξέλιξη αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού εναντίον των ρώσικων δυνάμεων, επισκέφτηκε την Τετάρτη (30.09.2026) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πόλη Λιμάν, που θεωρείται πόλη – φρούριο και προπύργιο της εθνικιστικής ταξιαρχίας «Αζόφ», βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών εδώ και αρκετούς μήνες. «Σήμερα, συνάντησα εκεί στρατιώτες που εκτελούν αποστολές στην περιοχή του Λιμάν και τους απένειμα παράσημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα social media.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε δε, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει έδαφος στην εν λόγω περιοχή, περιορίζοντας την επέκταση του ρωσικού στρατού.

Βίντεο, που συνοδεύει το μήνυμά του, δείχνει τον ίδιο μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Γιεβχένιι Χμάρα, και αρκετούς υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Μεταξύ των οποίων, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Μιχαήλ Ντραπάτι, και ο Άντριι Μπιλέτσκι, ο οποίος διοικεί τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή της Λιμάν και είναι ιδρυτής της ταξιαρχίας «Αζόφ».

In the Lyman sector, I held a coordination meeting with corps, brigade, and battalion commanders.



There were reports on decisions regarding defense procurement at the brigade level, first and foremost the procurement of pickup trucks. We also discussed strengthening the Unmanned… pic.twitter.com/Vr5tb2zzDa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026

Η επιχείρηση «Βιβάλντι» για την αναχαίτιση των Ρώσων

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Άντριι Μπιλέτσκι είχε ανακοινώσει την έναρξη μιας επιχείρησης με την ονομασία «Βιβάλντι» στην περιοχή της Λιμάν και είχε αναφερθεί σε σποραδικές εδαφικές κατακτήσεις για το Κίεβο.

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Στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση αυτή έχει ως στόχο να περιορίσει μια ρωσική προέκταση πλάτους περίπου 15 χλμ., η οποία βρίσκεται βόρεια της πόλης Λιμάν και περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της στρατηγικής πόλης Σλοβιάνσκ.

Οι προωθήσεις στο μέτωπο και από τις δύο πλευρές, οι οποίες σήμερα έχουν ουσιαστικά «παγώσει», συνοδεύονται από βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Στο στόχαστρο το Ντονέτσκ

Μεταξύ των επιδιώξεων της Μόσχας, είναι η κατάληψη όλου του ανατολικού τμήματος της περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία διεκδικεί ως δική της. Ωστόσο, αρκετές οχυρωμένες πόλεις κοντά στη γραμμή του μετώπου -όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ- παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο παρά το ότι βομβαρδίζονται επί χρόνια.