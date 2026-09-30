Σοκ στη Νότια Καρολίνα: Μητέρα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 50 φορές τα δύο παιδιά της 6 και 3 ετών – Το ένα κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου μία 35χρονη μητέρα κατηγορείται ότι επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στα δύο παιδιά της, ηλικίας μόλις 6 και 3 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Spartanburg.

Τα δύο παιδιά στη Νότια Καρολίνα, έφεραν συνολικά περίπου 50 τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τις Αρχές, που τους τα προκάλεσε η μητέρα τους. Ιδιαίτερα σοβαρά τραυματίστηκε ο 6χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμη και το ενδεχόμενο να χρειαστεί ακρωτηριασμό δακτύλων ή του χεριού του.

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Η Taylor Gosnell, 35 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στα παιδιά χρησιμοποιώντας μαχαίρι και ένα αμβλύ αντικείμενο.

«Μεταξύ των δύο παιδιών, εκτιμούμε ότι υπήρχαν περίπου 50 τραύματα από μαχαιριές», δήλωσε ο Graham McLellan από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Spartanburg, σύμφωνα με το WCBD News 2.

Psycho South Carolina mom stabs her two kids over 50 times in unhinged attack that leaves one facing amputation https://t.co/4AnBp5xRlX pic.twitter.com/rmNq4BL2dL — New York Post (@nypost) September 29, 2026

Κατά την ακροαματική διαδικασία για την εγγύηση, οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα τραύματα ήταν τόσο βαθιά ώστε έφταναν μέχρι το οστό. Η κατάσταση του μεγαλύτερου παιδιού χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

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«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού δακτύλων και πιθανώς ενός χεριού, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού που υπέστη», ανέφεραν οι αρχές.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Spartanburg Regional Medical Center σε σταθερή κατάσταση και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αναμένεται να αναρρώσουν.

Το τηλεφώνημα του 6χρονου στη γιαγιά του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 6χρονος κατάφερε να τηλεφωνήσει στη γιαγιά του και της είπε ότι πεινούσε.

Η γυναίκα, μαζί με τον πρώην σύντροφο της 35χρονης, πήγε στο σπίτι και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν περίπου στις 14:30 το Σάββατο 26.09.2026 για να ελέγξουν την κατάσταση των παιδιών.

Μπαίνοντας στο σπίτι, βρήκαν τα δύο παιδιά μόνα και καλυμμένα με αίματα. Σύμφωνα με τις Αρχές, αίματα υπήρχαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ενώ τηλεόραση και καθρέφτες είχαν καταστραφεί και γυαλιά και άλλα αντικείμενα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

Η Taylor Gosnell επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι φαινόταν έντονα αναστατωμένη και μιλούσε γρήγορα.

What is going on with these Mothers? 💔 We need to pray hard for these babies 🙏



🚨PURE EVIL IN SOUTH CAROLINA: A 35-year-old mother stabs her two young children over 50 times in an unhinged attack that leaves her 6-year-old child facing potential arm amputation!



Taylor… pic.twitter.com/WBFovNFTj7 — Michelle Maxwell ™ (@MichelleMaxwell) September 30, 2026

Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ψυχικής της κατάστασης. Σύμφωνα με την εισαγγελία, επιχείρησε να φύγει και τελικά χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με χειροπέδες πάνω στο φορείο.

Η 35χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών και δεν της χορηγήθηκε εγγύηση. Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν επιπλέον εντάλματα για κατοχή όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.