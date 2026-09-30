El Mundo: Σχέδιο δολοφονίας του Γκάρι Κασπάροφ από ρωσικό δίκτυο στις ΗΠΑ

Δίκτυο που φέρεται να συνδέεται με τις Αρχές στη Ρωσία και είναι γνωστό ως RIS Network σχεδίαζε, τη δολοφονία προσώπων της ρωσικής αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ.

Στο στόχαστρο του δικτύου που συνδέεται με την Ρωσία εκτός από τον Γκάρι Κασπάροφ φέρονται να βρίσκονταν επίσης ο πρώην βουλευτής της Κρατικής Δούμας Ίλια Πονομαριόφ και ο αντιφρονούντας Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

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Η ισπανική εφημερίδα El Mundo, επικαλείται πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα από το περιβάλλον των Ρώσων αντιπολιτευόμενων.

Τον Σεπτέμβριο, το FBI και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν την αποκάλυψη ενός δικτύου που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, συνδεόταν με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στο δίκτυο φέρονται να συμμετείχαν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB Γιούρι Χραμέγεφ, γνωστός ως «Συνταγματάρχης Γιούρι», ο 27χρονος γιος του Κιρίλ Χραμέγεφ, αξιωματικός της FSB, καθώς και οι Κουβανοί υπήκοοι Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι, 35 ετών, και Γιαϊντέλ Ντελγάδο Σουάρες, γνωστός ως «Βίκινγκ», επίσης 35 ετών.

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Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο 22χρονος υπήκοος Βενεζουέλας Ανχελ Εντουάρντο Κάστρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Κάστρο και ο Σουάρες συμμετείχαν στη στρατολόγηση ατόμων που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιφρονούντα που ζει στη χώρα.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέλη του δικτύου στρατολογούσαν επί πληρωμή άτομα για την παρακολούθηση και τη δολοφονία δύο προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενός ακόμη στη Λιθουανία.

Στο στόχαστρο ο Γκάρι Κασπάροφ

Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος είναι Κροάτης πολίτης και ζει κυρίως στις ΗΠΑ, φέρεται να ενημερώθηκε από τις αμερικανικές Αρχές το καλοκαίρι του 2026 ότι αποτελούσε στόχο σχεδίου δολοφονίας που συνδεόταν με το Κρεμλίνο, σύμφωνα με την El Mundo.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον του, ο Κασπάροφ τέθηκε για πρώτη φορά υπό ειδική προστασία μετά τη μετεγκατάστασή του στη Νέα Υόρκη το 2013.

Η υπόθεση Πονομαριόφ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση του Ίλια Πονομαριόφ φέρεται να είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Ο πρώην βουλευτής μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, όπου διαθέτει κατοικία και γραφείο που λειτουργούν ως αμερικανικό παράρτημα της πολιτικής του πλατφόρμας, του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων.

Η Ρωσία χαρακτήρισε την οργάνωση «τρομοκρατική» τον Δεκέμβριο του 2025.

Η El Mundo εκτιμά ότι ο Πονομαριόφ ενδέχεται να είναι το «Θύμα 1» που αναφέρεται στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο Σουάρες και ο Κάστρο προσέφεραν σε Αμερικανό που είχαν στρατολογήσει 40.000 δολάρια προκειμένου να δολοφονήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο άνδρας αρνήθηκε, ενώ ο Σουάρες φέρεται να επιχείρησε στη συνέχεια να στρατολογήσει και άλλα άτομα για τη δολοφονία του «Θύματος 1».

«Αυτή είναι ήδη η ένατη απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε στο BBC πηγή που βρίσκεται κοντά στον Πονομαριόφ, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει περισσότερες λεπτομέρειες.