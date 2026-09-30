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Χειροπέδες στον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους με τους Ισραηλινούς

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα για το περιστατικό δείχνουν πως ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου
Αεροπλάνο της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σήμα έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026
Στιγμές πανικού στην καμπίνα του αεροπλάνου της Flydubai όπου εκδηλώθηκε αιματηρή επίθεση του ενός πιλότου στον άλλον / πηγή φωτογραφίας Χ
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Συνελήφθη και ανακρίνεται ο συγκυβερνήτης στην πτήση της Flydubai, ο οποίος όταν το αεροπλάνο πλησίαζε το Ισραήλ, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, σκορπώντας τον τρόμο τόσο στο πιλοτήριο όσο και στην καμπίνα με τους Ισραηλινούς επιβάτες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για το σοβαρότατο συμβάν στην πτήση της Flydubai, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ένας Ισραηλινός επιβάτης, με τον οποίο είχε μιλήσει, μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, κατάφεραν να μπουν στο πιλοτήριο και να σταματήσουν τον συγκυβερνήτη, την ώρα που προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα του αεροσκάφους.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη μέλος του πληρώματος μπήκε στο πιλοτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα δείχνουν πως ο συγκυβερνήτης που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου που είχε τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ.

Επιβάτες δίπλα σε τραυματισμένο πιλότο στην πτήση της flydubai
Επιβάτες δίπλα σε τραυματισμένο κυβερνήτη της πτήσης της Flydubai

Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε και είπε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

«Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία», δήλωσε ο Νετανιάχου, καθώς οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς έκανε λόγο «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου οφειλόταν στις ενέργειες ενός «τρομοκράτη» που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους Ισραηλινούς επιβαίνοντες

Μία από τις επιβάτιδες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε ”μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.

Οι πιλότοι – επιβάτες με πολιτικά

Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα. Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας του συγκυβερνήτη να πάρει τον έλεγχο της πτήσης της Flydubai.

Το αεροπλάνο της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σήμα έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026
Το αεροπλάνο της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σήμα έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Ammar Awad

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, ο συγκυβερνήτης που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.

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