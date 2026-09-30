Χειροπέδες στον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους με τους Ισραηλινούς

Επιβάτες δίπλα σε τραυματισμένο κυβερνήτη της πτήσης της Flydubai

Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε και είπε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία», δήλωσε ο Νετανιάχου, καθώς οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη. Prime Minister Benjamin Netanyahu: "This morning, there was a serious security incident on a flight from Dubai to Israel. Almost all the passengers on the flight were Israelis. During the flight, as they approached the country, one of the pilots stabbed the second pilot, and apparently tried to crash the plane with everyone on board. I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and began to dive. He told me that, somehow or other, he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and that together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane’s systems. Another flight crew on board entered the cockpit and managed to stabilize the plane. I salute these heroes, who displayed exceptional resourcefulness and courage. They saved many lives. They prevented a huge disaster. The plane landed safely at Tabuk Airport in Saudi Arabia. All passengers are out of danger. The stabbing pilot was arrested and is currently being interrogated by the Saudi authorities. We are maintaining constant communication with the relevant authorities to ensure the ongoing well-being of the passengers and their safe return home. I have instructed the security services to prepare for additional potential threats. We are holding ongoing situation assessments, and we will update you as the situation develops." — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026 «Απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς έκανε λόγο «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης» και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου οφειλόταν στις ενέργειες ενός «τρομοκράτη» που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους Ισραηλινούς επιβαίνοντες Μία από τις επιβάτιδες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε ”μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε. «Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε. 🚨✈️🇦🇪🇮🇱 Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a déclenché le code d’urgence signalant un possible détournement alors qu’il transportait environ 180 passagers. L’appareil a été dérouté vers l’Arabie saoudite. https://t.co/JCAcaidYT0 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 30, 2026 Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί. אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ @Itsik_zuarets https://t.co/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026 Οι πιλότοι – επιβάτες με πολιτικά Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα. Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας του συγκυβερνήτη να πάρει τον έλεγχο της πτήσης της Flydubai.

Το αεροπλάνο της FlyDubai με προορισμό το Ισραήλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από σήμα έκτακτης ανάγκης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Ammar Awad