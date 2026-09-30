Κρίστα Πάικ: Ανεστάλη η εκτέλεση της Αμερικανίδας θανατοποινίτισσας μία ώρα πριν πραγματοποιηθεί

Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στις ΗΠΑ, μία ώρα πριν της κάνουν τη θανατηφόρα ένεση.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της Κολίν Σέμερ το 1995, περίπου μία ώρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεσή της με ένεση στο Νάσβιλ, στο Τενεσί των ΗΠΑ. Οι δικηγόροι της έκαναν εκστρατεία της τελευταίας στιγμής για να σταματήσουν την εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι η υπεράσπισή της κατά την αρχική δίκη δεν έλαβε υπόψη το ιστορικό της σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης που υπέστη ως παιδί.

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Η 50χρονη επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια.

Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ που σόκαρε

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ στο Τενεσί. Ήταν τότε 18 ετών και, μαζί με τον σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, είχε ξυλοκοπήσει και βασανίσει τη νεαρή, την οποία γνώριζε από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η υπόθεση είχε σοκάρει, καθώς στο στήθος του θύματος είχε χαραχθεί μία πεντάλφα.

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Μάρτυρες είχαν καταθέσει ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία πριν και μετά την τέλεσή της, δείχνοντας ακόμη και κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

Το 1996 κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.