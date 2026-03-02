Κόσμος

Δεν έχουν τέλος οι εκρήξεις στην Τεχεράνη – Χτυπήθηκε η έδρα του Οργανισμού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Νέο μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα από μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και των ΗΠΑ
Πυκνός καπνός στην Τεχεράνη μετά από βομβαρδισμό
Πυκνός καπνός στην Τεχεράνη μετά από βομβαρδισμό / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ανελέητοι βομβαρδισμοί και αεροπορικές επιδρομές για τρΊτη συνεχόμενη ημέρα εξαπολύουν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις στην Τεχεράνη, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ειδικότερα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη δυτική Τεχεράνη γύρω στις 16:15 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας), τόνισαν σήμερα (02.03.2026) μέσα ενημέρωσης του Ιράν και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις, «η καθεμία συνοδευόμενη από δύο έως τρεις άλλες εκρήξεις», ακούστηκαν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη για το ποιοι ήταν οι στόχοι των επιθέσεων.

Οι εφημερίδες Shargh, Ham Mihan και Etemad ανέφεραν επίσης τις εκρήξεις. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε νωρίτερα ότι επιθέσεις είχαν στόχο την έδρα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

«Το κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, που βρίσκεται στην οδό Ιρανσχάχρ στο κέντρο της Τεχεράνης, δέχτηκε επίθεση», τόνισε το ISNA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του οργανισμού, Σεβρίν Ταμπριζί.

«Συνάδελφοί μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα», πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

Κόσμος
