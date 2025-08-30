Διαδηλώσεις στην Ινδονησία μετά την θανατηφόρα παράσυρση οδηγού από όχημα της αστυνομίας – Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε διάφορα σημεία της Τζακάρτα και σε άλλες πόλεις της Ινδονησίας, για τον θάνατο ενός άνδρα που χτυπήθηκε από όχημα της αστυνομίας.

Ο άνδρας, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί, ride-sharing, παρασύρθηκε στο σημείο βίαιων συγκρούσεων κοντά στο κοινοβούλιο την Πέμπτη (28.08.2025), καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να διαλύσει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για διάφορα θέματα, όπως οι αποδοχές των βουλευτών και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία του προέδρου της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, μέσα στον ένα χρόνο κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγοί που φορούσαν τα χαρακτηριστικά πράσινα μπουφάν τους πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες σε άλλες πόλεις, όπως η Σουραμπάγια και η Μπαντούνγκ στο νησί Ιάβα, και η Γκοροντάλο στο νησί Σουλαουέσι.

Οι διαμαρτυρίες το απόγευμα της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης οικονομίας της νοτιοανατολικής Ασίας οδήγησαν σε πρόωρο κλείσιμο πολλών σχολείων, ενώ τράπεζες και επιχειρήσεις ζήτησαν από τους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε ορισμένες περιοχές, όπως έδειξαν πλάνα που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οδηγοί, φοιτητές και Ινδονήσιοι από διάφορα κοινωνικά στρώματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της χώρας και τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στην Τζακάρτα για να διαμαρτυρηθούν την Παρασκευή, πετώντας πέτρες στις πύλες και φωνάζοντας: «Δολοφόνοι. Δολοφόνοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Riot police fired water cannon and teargas at protesters in Indonesia rallying in front of parliament over large allowances for MPs — almost 10 times the minimum wage. pic.twitter.com/tPNyMUySJ3 — DW News (@dwnews) August 29, 2025

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Πέντι Νασίρ, 43χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ζήτησε από την αστυνομία να διεξαγάγει μια διαφανή έρευνα για το θάνατο του οδηγού, Αφάν Κουρνιαουάν. «Δεν θέλουμε οι συνάδελφοί μας εδώ να γίνουν ξανά θύματα αυτής της ταραχής», είπε στο Reuters, ζητώντας να ληφθούν μέτρα εναντίον των υπευθύνων.

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε από διαδηλωτές σε κτήριο του περιφερειακού συμβουλίου στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος που μίλησε στο AFP το Σάββατο.

Οι διαδηλώσεις στο Μακάσαρ κατέληξαν σε χάος έξω από τα κτήρια του περιφερειακού και του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία πυρπολήθηκαν, ενώ διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μολότοφ.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στο κτήριο του περιφερειακού συμβουλίου της Μακάσαρ, όπως δήλωσε ο γραμματέας του, Ραχμάτ Μαπατόμπα, στο AFP. «Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», είπε, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εισέβαλαν στο γραφείο για να βάλουν φωτιά στο κτήριο.

«Αυτό ξεπερνά τις προβλέψεις μας, συνήθως κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης, οι διαδηλωτές πετούσαν μόνο πέτρες ή έκαιγαν ελαστικά μπροστά από το γραφείο. Ποτέ δεν εισέβαλαν στο κτίριο ή το έκαψαν», προσέθεσε.

Δύο από τα θύματα ήταν υπάλληλοι του περιφερειακού συμβουλίου και ένα άλλο ήταν δημόσιος υπάλληλος. Δύο σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ένα πέθανε στο νοσοκομείο.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ανέφερε ο αξιωματούχος. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει. Εικόνες έδειξαν το κτήριο του περιφερειακού συμβουλίου να καίγεται όλη τη νύχτα.

Εν μέσω των αναταραχών, η ρουπία έκλεισε 0,9% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, στα 16.495. Ο χρηματιστηριακός δείκτης έπεσε κατά 2,3%, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από τις 12 Αυγούστου, πριν κλείσει με πτώση 1,5% μετά την ανάκαμψη μέρους των απωλειών του την Παρασκευή.

«Αν ο Πραμπόβο δεν είναι προσεκτικός… οι διαμαρτυρίες μπορεί να εξελιχθούν σε χάος», δήλωσε στο Reuters ο Μάντε Σουπριάτμα, επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτου ISEAS-Yusof Ishak στη Σιγκαπούρη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας, Ασέπ Εντί Σουχέρι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της Πέμπτης, ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας χτύπησε και σκότωσε τον Κουρνιαουάν, ο οποίος εργαζόταν για τις υπηρεσίες κοινής μεταφοράς Gojek και Grab. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Δοκιμασία για τον πρόεδρο Πραμπόβο

Οι διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες από την προεδρία του Πραμπόβο Σουμπιάντο, μια κρίσιμη δοκιμασία λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας, που τον ανάγκασε να κάνει έκκληση για ηρεμία, να διατάξει έρευνα και να επισκεφθεί την οικογένεια του οδηγού που έχασε τη ζωή του.

«Είμαι σοκαρισμένος και απογοητευμένος από τις υπερβολικές ενέργειες των αστυνομικών», δήλωσε ο Πραμπόβο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Έχω διατάξει διεξοδική και διαφανή έρευνα… και οι αστυνομικοί που εμπλέκονται πρέπει να λογοδοτήσουν», προσέθεσε.

Έχει υποσχεθεί ταχεία, κρατική ανάπτυξη, αλλά είχε ήδη αντιμετωπίσει διαμαρτυρίες για τις εκτεταμένες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των λαϊκιστικών πολιτικών του, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δωρεάν γευμάτων αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.