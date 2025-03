Διαδηλωτές για την Ουκρανία τρόμαξαν την κόρη του Τζέι Ντι Βανς: «Αν κυνηγάς ένα τρίχρονο για πολιτική διαμαρτυρία είσαι σκ@τ@νθρωπος»

Η ομάδα που διαδήλωνε υπέρ της Ουκρανίας, βρέθηκε μπροστά στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο, ενώ εκείνος ήταν μαζί με την τρίχρονη κόρη του.

Σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο που κυκλοφορεί στα social media, ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να συζητάει με τους διαδηλωτές για την Ουκρανία και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Αργότερα, έκανε ανάρτηση για την απρόβλεπτη αυτή «συνάντηση» και ο ίδιος ο Τζέι Ντι Βανς…

Στην ανάρτηση που έκανε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι διαδηλωτές τον ακολουθούσαν και φώναζαν «ενώ η κόρη μου γινόταν όλο και πιο ανήσυχη και φοβισμένη».

Ο ίδιος έγραψε στην ανάρτησή του ότι αποφάσισε να μιλήσει με τους διαδηλωτές, σε μια προσπάθεια να αφήσουν ήσυχο το παιδί του.

Today while walking my 3 year old daughter a group of “Slava Ukraini” protesters followed us around and shouted as my daughter grew increasingly anxious and scared.



I decided to speak with the protesters in the hopes that I could trade a few minutes of conversation for them…