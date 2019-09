Διπλωματικός μαραθώνιος στη Νέα Υόρκη για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με «πρωταγωνιστές» τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η καγκελάριος της Γερμανίας ‘Αγγελα Μέρκελ θα έχει σήμερα χωριστές συναντήσεις με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Χασάν Ροχανί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα Γερμανός αξιωματούχος. Οι συναντήσεις αυτές, που δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, προστίθενται στις επαφές του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες των δύο χωρών που είναι εχθρικές μεταξύ τους.

Οι Ευρωπαίοι παρά τις εντατικές προσπάθειές τους δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να διοργανώσουν μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ροχανί, η οποία αν πραγματοποιηθεί θα είναι ιστορική.

Κι όμως μόλις λίγες ώρες νωρίτερα το Ιράν απέρριπτε τη χθεσινή, κοινή ανακοίνωση των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας με την οποία το κατηγόρησαν για τις επιθέσεις της 14ης Σεπτεμβρίου εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ τους κατηγόρησε ότι «αναπαράγουν τους παράλογους αμερικανικούς ισχυρισμούς».

Εξάλλου απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας με τους παγκόσμιους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι οι τρεις Ευρωπαίοι εταίροι του Ιράν «απέτυχαν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ.

Ο Ζαρίφ έγραψε στο Twitter: «Λύση σε αυτή την ανεπάρκεια: να βρουν τη δύναμη να χαράξουν ένα ανεξάρτητο δρόμο, όχι να αναπαράγουν τους παράλογους αμερικανικούς ισχυρισμούς και τα αιτήματα που αντιβαίνουν στη διεθνή συμφωνία» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πρόσθεσε μάλιστα: «Καμία νέα συμφωνία προτού συμμορφωθούν με την τρέχουσα».

E3's paralysis in fulfilling their obligations w/o US permission has been clear since May 2018.

Solution to this deficiency: mustering will to forge independent path—not parroting absurd US claims & requests INCONSISTENT with JCPOA.

No new deal before compliance w/ current one.

— Javad Zarif (@JZarif) September 23, 2019