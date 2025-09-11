Κόσμος

Διαφήμιση «κράζει» τον Νετανιάχου στο Fox: «Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο», προειδοποιεί τον Τραμπ

Το σποτ που προβλήθηκε είναι μία προειδοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / AP

Ένα διαφημιστικό σποτ κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προβλήθηκε στο Fox News, κατηγορόντας τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι έχει χειραγωγήσει αμερικανούς προέδρους, θέλοντας να στείλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο που προβλήθηκε από την εκπομπή “Fox & Friends”, προειδοποιεί μεταξύ άλλων τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να μην «πιαστεί κορόιδο» στο ζήτημα της Γάζας, από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Για χρόνια, ο Νετανιάχου χειραγωγούσε Αμερικανούς προέδρους. Ξεγέλασε τον Μπιλ Κλίντον, εξαπάτησε τον Ομπάμα, ξεγέλασε τον Μπάιντεν. Τώρα προσπαθεί να σε κοροϊδέψει για τη Γάζα, Πρόεδρε Τραμπ», αναφέρει το διαφημιστικό.

«Το Νόμπελ Ειρήνης που αξίζετε είναι εφικτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν τον Νετανιάχου βγήκαν χαμένοι. Νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Είναι απελπισμένος. Έκανε τους αδύναμους Αμερικανούς προέδρους να φαίνονται κορόιδα. Πρόεδρε Τραμπ, μην του επιτρέψετε να το κάνει αυτό σε εσάς», επισημαίνεται ακόμη, σε ένα ευθύ μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

 

Οι χρήστες του X έσπευσαν να αναδημοσιεύσουν την διαφήμιση με πολλούς από αυτούς να αναφέρουν ότι το διαφημιστικό φέρεται να έχει χρηματοδοτηθεί από μια άγνωστη ομάδα με το όνομα MAGAFNP.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo