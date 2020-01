Διάσκεψη του Βερολίνου: Το ενδεχόμενο μόνιμης εκεχειρίας στη Λιβύη συζήτησαν Πομπέο και Τσαβούσογλου

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν μς φόντο τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών συζητήθηκε το θέμα της μόνιμης εκεχειρίας στη χώρα.

«Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, συζητήσαμε για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και τη διάσκεψη για τη Λιβύη. Είμαστε σε στενή επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες για τη μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή στην πολιτική διαδικασία στη Λιβύη», αναφέρει σε tweet του ο υπουργός Εξωτερικών.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK

