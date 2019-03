Διαστημόπλοιο του Ισραήλ έστειλε την πρώτη «σέλφι» με φόντο τη Γη

Το ισραηλινό διαστημικό σκάφος Beresheet (Γένεσις), που βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Σελήνη, έστειλε την πρώτη του φωτογραφία «σέλφι» με φόντο τη Γη. Η φωτογραφία, όπου διακρίνεται η Αυστραλία, καθώς επίσης η ισραηλινή σημαία και το μήνυμα «Μικρή χώρα, μεγάλα όνειρα», στάλθηκε στο κέντρο ελέγχου του σκάφους στο Ισραήλ από απόσταση περίπου 37.600 χιλιομέτρων.

Israel's Beresheet spacecraft has sent back a selfie from space as it nears the moon https://t.co/HHQKXonwUH

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 5, 2019