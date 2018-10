Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ: Πως αντέδρασαν Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ένα μήνυμα κυρίως προς την αντιπολίτευση των Σκοπίων μετά το δημοψήφισμα της Κυριακής (30.09.2018): να μην συνεχίσει να αντιτίθεται στη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί έτσι να «κόψει» το δρόμο της χώρας προς την ένταση στη Συμμαχία και την Ε.Ε.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην ΠΓΔΜ και κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας «να ξεπεράσουν τις μικροπολιτικές διαφορές» και να εκμεταλλευτούν αυτή «την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον» για τη χώρα τους μέσα από την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία «θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Δημοκρατία της Μακεδονίας την 30ή Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο οι πολίτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχόμενοι τη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στη Μακεδονία να πάρει τη σωστή της θέση στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία.

Καθώς το κοινοβούλιο της πΓΔΜ αρχίζει τώρα τη συζήτηση για συνταγματικές αλλαγές, παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν την κομματική πολιτική και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους ως πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών».

The U.S. welcomes the results of the Republic of #Macedonia’s Sept 30 referendum. We strongly support the Agreement’s full implementation, allowing Macedonia to take its place in @NATO and the EU, contributing to regional stability, security, & prosperity. https://t.co/FaBKpi7JaF pic.twitter.com/N9Ik6FyosI — Heather Nauert (@statedeptspox) September 30, 2018

Γενς Στόλτενμπεργκ: Η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή αλλά…

Ο γενικός γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε την υποστήριξη που εκφράστηκε στην αλλαγή του ονόματος της ΠΓΔΜ στο δημοψήφισμα. Μίλησε κι εκείνος για «ιστορική ευκαιρία» να δοθεί τέλος στη διαφορά της με την Ελλάδα. Και φυσικά είχε μια «συμβουλή» για τους Σκοπιανούς πολιτικούς.

«Προτρέπω όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία με εποικοδομητικό τρόπο και με υπευθυνότητα», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ μέσω Twitter. «Η πόρτα του NATO είναι ανοικτή», συνέχισε, όμως πρώτα «όλες οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν», τόνισε.

I welcome the yes vote in 🇲🇰 referendum. I urge all political leaders & parties to engage constructively & responsibly to seize this historic opportunity. #NATO’s door is open, but all national procedures have to be completed. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 30, 2018

Οι Βρυξέλλες

Στο ίδιο κύμα και η αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters, ανέφεραν ότι ελπίζουν πως η αντιπολίτευση «θα είναι πιο εποικοδομητική από ποτέ» και ότι θα υποστηρίξει θεσμικά το αποτέλεσμα.

Τη θέση της Κομισιόν εξέφρασε, μέσω Twitter, ο επίτροπος Διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν, που κάλεσε όλα τα μέρη να σεβαστούν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. «Συγχαίρω τους πολίτες οι οποίοι ψήφισαν στο συμβουλευτικό αυτό δημοψήφισμα ασκώντας τις δημοκρατικές τους ελευθερίες. Περιμένω από όλους τους πολιτικούς ηγέτες να σεβαστούν αυτή την απόφαση και να προχωρήσουν στην εφαρμογή της, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και ενότητα πέραν πολιτικών παρατάξεων προς το συμφέρον της χώρας».

Κατά τον Γιοχάνες Χαν το αποτέλεσμα έδειξε τη μεγάλη υποστήριξη προς τη συμφωνία με την Ελλάδα και προς την ευρωατλαντική ολοκλήρωση της ΠΓΔΜ. Ο Ευρωπαίος επίτροπος δεν έκανε καμιά αναφορά στην αποχή.

Referendum in 🇲🇰: I congratulate those citizens who voted in today's consultative referendum and made use of their democratic freedoms. With the very significant "yes" vote, there is broad support support to the #Prespa Agreement + to the country's #Euroatlantic path. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) September 30, 2018