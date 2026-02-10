Δημοσκόπηση: Εκτός από τη Ρωσία και οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον απειλή για την παγκόσμια ειρήνη για τους Γερμανούς

Σχεδόν τα δυο τρίτα των πολιτών στη Γερμανία χαρακτηρίζουν πλέον τις ΗΠΑ μείζονα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση που αποκαλύπτει θεαματική αύξηση του ποσοστού αυτού σε σύγκριση με το 2024.

Η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Άλενσμπαχ της Γερμανίας για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Υψηλότερης Ηγεσίας, κατέγραψε πως το 65% του δείγματος απάντησε τις ΗΠΑ όταν ερωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί πως εγείρει τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.

Όταν είχε τεθεί η ίδια ερώτηση πριν από έναν χρόνο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 46%. Ενώ το 2024, μόλις χονδρικά το ένα τέταρτο των Γερμανών (το 24%) χαρακτήριζε τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.

Η Ρωσία παραμένει η χώρα που θεωρούν απειλή οι περισσότεροι Γερμανοί. Από την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, από το 75% ως το 82% των δειγμάτων θεωρεί τη Ρωσία τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Το ποσοστό τους στη φετινή έρευνα είναι 81%.

Το 46% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η Κίνα είναι χώρα που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε παγγερμανική κλίμακα, από την 6η ως τη 19η Ιανουαρίου, σε δείγμα 1.077 γερμανών πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω.

Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια, μόλις το 3% απάντησε πως το θεωρεί πολύ πιθανό, ωστόσο το 28% ανέφερε πως το βρίσκει πιθανό. Το 40% του δείγματος έκρινε απεναντίας πως το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Γερμανία σε πόλεμο είναι απίθανο και το 5% πολύ απίθανο. Το 24% περιορίστηκε να πει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.