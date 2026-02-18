Δημοσκόπηση καμπανάκι για τον Τραμπ ανησυχεί τους Ρεπουμπλικανούς: «Διεφθαρμένος, ρατσιστής»

«Διεφθαρμένο», «ρατσιστή», «άσπλαχνο», περιγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Economist/YouGov, η οποία αποτελεί καμπανάκι για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον προσεχή Νοέμβριο.

Η νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών στις ΗΠΑ, που δείχνουν ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ και των πολιτικών του συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση των Economist/YouGov σε δείγμα 1.682 ενηλίκων, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (16.02.2026), περίπου το 56% των Αμερικανών αποδοκιμάζει έντονα ή σε έναν βαθμό την απόδοση του Τραμπ στην προεδρία – χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρές λέξεις για να δείξει τη δυσαρέσκειά του.

Περίπου το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα χαρακτήριζε τον Τραμπ « ρατσιστή ». Το 24% δεν θα τον περιέγραφε έτσι, ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

». Το 24% δεν θα τον περιέγραφε έτσι, ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη. Περίπου το 49% των Αμερικανών θα χαρακτήριζε τον Αμερικανό πρόεδρο « διεφθαρμένο ». Άποψη που στηρίζεται προφανώς στο γεγονός ότι η περιουσία του έχει αυξηθεί από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Το 23% δεν θα τον περιέγραφε ως «διεφθαρμένο», ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

». Άποψη που στηρίζεται προφανώς στο γεγονός ότι η περιουσία του έχει αυξηθεί από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Το 23% δεν θα τον περιέγραφε ως «διεφθαρμένο», ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη. Επίσης, το 46% των ενηλίκων θα περιέγραφε τον πρόεδρο ως «άσπλαχνο», έναντι 22% που δεν τον θεωρεί τόσο σκληρό. Το 32% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου πάντως έσπευσε να υποβαθμίσει τη δημοσκόπηση των Economist/YouGov. «Η ουσιαστική δημοσκόπηση ήταν εκείνη της 5ης Νοεμβρίου 2024, όταν σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανό εξέλεγαν με συντριπτική πλειοψηφία τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνει πράξει την τη δημοφιλή και κοινής λογικής ατζέντα του», σχολίασας ο Ντέιβις Ίνγκλ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η καθαρή αποδοχή του Τραμπ βρίσκεται τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνη που είχε κατά την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο αλλά και χαμηλότερη από εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν στο ίδιο σημείο της θητείας του.

Η δημοσκόπηση των YouGov/Economist διεξήχθη από 13 έως 16 Φεβρουαρίου και συμμετείχαν 1.682 ενήλικοι πολίτες των ΗΠΑ. Από το δείγμα, 1.512 είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Το περιθώριο σφάλματος είναι ±3,1%.