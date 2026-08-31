Ο Μελ Γκίμπσον κορόιδεψε διερμηνέα της νοηματικής πάνω στη σκηνή – Η απάντησή του μετά τον σάλο

«Φωτιά» πήραν τα social media με τον Μελ Γκίμπσον! Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης φάνηκε να κοροϊδεύει μία διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας (ASL), καθώς ανέβαινε στη σκηνή για να συμμετάσχει σε ένα Q&A αφιερωμένο στην καριέρα του.

Το βίντεο του περιστατικού «κατέκλυσε» τα social media, με πολλούς χρήστες να καταδικάζουν τη συμπεριφορά του Μελ Γκίμπσον, να χλευάσει τη διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας, ως «προσβλητική και αναίσθητη».

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Στο βίντεο ο Γκίμπσον φαίνεται να μιμείται ή να κοροϊδεύει, κάτι που προκάλεσε σάλο, τόσο εναντίον του όσο και εναντίον της ίδιας της διοργάνωσης, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν το FanExpo επειδή έδωσε βήμα στον αμφιλεγόμενο σταρ.

Παράλληλα, χρήστες στο X (πρώην Twitter) άρχισαν να μοιράζονται ένα βίντεο με τον πρωταγωνιστή του «Reacher», Άλαν Ρίτσον, ο οποίος βρισκόταν επίσης στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο Ρίτσον επαινέθηκε από πολλούς επειδή, μετά το τέλος του δικού του Q&A, έδωσε το χέρι στη διερμηνέα της ASL.

Από την πλευρά του, ο Mel Gibson ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας πως είχε καμία κακόβουλη πρόθεση.

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«Μερικές φορές, όταν σε ανεβάζουν στη σκηνή, κάτω από τα φώτα και μπροστά σε ένα κοινό, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και κάποιες φορές εκδηλώνεται αυθόρμητη, απερίσκεπτη ανοησία», δήλωσε ο Gibson.

«Δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση και, φυσικά, ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε από αυτό», πρόσθεσε.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης συγκεντρώνει πάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας για αρνητικούς λόγους.