Αμερικανός πιλότος περιγράφει τη δραματική επιχείρηση διάσωσης 50 ωρών στο Ιράν: «Προσευχόμουν ενώ έπεφτα»

Συγκλονίζει ο Αμερικανός πιλότος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν της 3ης Απριλίου, με τη νέα του μαρτυρία για τις 50 ώρες που πέρασε χτυπημένος και πώς επέζησε μόνος και καταδιωκόμενος στα βουνά του Ιράν. Είχε πέσει από τον ουρανό με το αλεξίπτωτό του κατεστραμμένο, είχε χτυπήσει σοβαρά στη μέση, το χέρι και τον ώμο του, διέθετε ελάχιστο νερό και σχεδόν καθόλου τροφή, ενώ ιρανικές δυνάμεις τον αναζητούσαν σε απόσταση ακόμη και λίγων εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου κρυβόταν.

Πέντε μήνες αργότερα, ο πιλότος, συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, του οποίου η ταυτότητα εξακολουθεί να παραμένει απόρρητη για λόγους ασφαλείας, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στο «60 Minutes» του CBS για τη δραματική περιπέτειά του στο Ιράν. Είναι γνωστός μόνο από το διακριτικό της αποστολής του, Dude 44 Bravo.

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Το F-15E Strike Eagle στο οποίο επέβαινε καταρρίφθηκε τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου στο Ιράν. Ο ίδιος ήταν ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων και βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του διθέσιου μαχητικού. Ο πιλότος είχε το διακριτικό «Alpha» και εκείνος το «Bravo». Η κατάρριψη και η μετέπειτα επιχείρηση διάσωσης είχαν επιβεβαιωθεί τότε από την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.

“The moment a PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was shot down and stranded behind enemy lines in Iran, referring to the pararescue specialists who picked him up. https://t.co/5ZAghyd0wG pic.twitter.com/53PeuvtgkV — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Το F-15E, ένα μαχητικό αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και βασικό «εργαλείο» της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας εδώ και δεκαετίες, επλήγη από αντιαεροπορικό πύραυλο. «Εκείνη η ημέρα ήταν απλώς άλλη μία ημέρα του πολέμου για εμάς, μέχρι τη στιγμή που χτυπηθήκαμε», περιέγραψε ο Bravo.

«Κοίταξα πάνω και δεν είδα αλεξίπτωτο»

Το πλήγμα, όπως είπε, έμοιαζε με «σύγκρουση με τρένο». Οι δύο άνδρες προσπάθησαν αρχικά να διατηρήσουν το αεροσκάφος στον αέρα, αλλά πολύ σύντομα έγινε σαφές ότι δεν μπορούσαν να το σώσουν.

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Ακολούθησε εκτίναξη. Ο Alpha εγκατέλειψε το μαχητικό με ασφάλεια. Για τον Bravo, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Ο ιρανικός πύραυλος είχε προκαλέσει ζημιά και στο αλεξίπτωτό του. «Κάποια στιγμή κοίταξα προς τα πάνω και δεν είδα αλεξίπτωτο. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», είπε. Εκείνη τη στιγμή, όπως αποκάλυψε, προσευχήθηκε. «Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αλλά αν πρόκειται να βγω ζωντανός από αυτό, χρειάζομαι βοήθεια».

Υπολογίζει ότι έπεσε προς το έδαφος με ταχύτητα περίπου 110 έως 160 χλμ./ώρα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, στο χέρι και στον ώμο. «Πιστεύω ότι ήταν κάτι σαν θαύμα», είπε ο ίδιος, εξηγώντας ότι παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του, δεν υπέστη βλάβες που θα του στερούσαν τη δυνατότητα να κινηθεί και τελικά να επιβιώσει.

Προσγειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά από τον Alpha. Ήταν νύχτα και γνώριζε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το σημείο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. «Είχα τραυματισμούς, αλλά όλοι εκπαιδευόμαστε να προσαρμοζόμαστε και να ξεπερνάμε ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Κινήθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα μακριά από το σημείο όπου προσγειώθηκα».

Όταν άρχισε να ξημερώνει, αντίκρισε γύρω του μια περιοχή με βαθιές ερημικές κοιλάδες και απόκρημνους βράχους. Η σκέψη του ήταν μία: για να σωθεί, έπρεπε να ανέβει ψηλά. Παρά τα σπασμένα κόκαλά του, άρχισε να περπατά και να σκαρφαλώνει προς μια κορυφογραμμή ύψους περίπου 2.100 μέτρων.

«Μην αφήσεις ποτέ την έλλειψη κινήτρου να σε βγάλει στην ιρανική τηλεόραση», είπε με μαύρο χιούμορ περιγράφοντας την προσπάθειά του να συνεχίσει να κινείται ενώ πονούσε σε κάθε βήμα.

«Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν ενημερώθηκε για την κατάρριψη. Το πρώτο ερώτημα ήταν αν το πλήρωμα βρισκόταν εν ζωή και το δεύτερο αν οι Ιρανοί γνώριζαν πού είχαν πέσει. «Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε», είπε ότι ήταν η απόφαση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μεταδίδουν εικόνες από τα συντρίμμια, ενώ βίντεο έδειχναν ενόπλους να αναζητούν το πλήρωμα. Σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, ιρανικές δυνάμεις πλησίασαν κάποια στιγμή σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Bravo. «Υπήρχε σαφής πρόθεση να βρουν αυτούς τους δύο ανθρώπους», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Έξι ώρες μετά την κατάρριψη, οι Αμερικανοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον Alpha μέσα από μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση στο φως της ημέρας. Τα αμερικανικά ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά κατά την είσοδο και την έξοδό τους από την περιοχή. «Υπήρχε ανταλλαγή πυρών σε όλη τη διαδρομή, μέσα και έξω. Αλλά πήραν πίσω τον Alpha», είπε ο Χέγκσεθ. Ο Bravo, όμως, παρέμενε αγνοούμενος. Η πρώτη ομάδα διάσωσης δεν κατάφερε να τον εντοπίσει και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Το πρώτο μήνυμα: «Ο Θεός είναι καλός»

Όταν έπεσε το σκοτάδι την πρώτη ημέρα, ο τραυματισμένος αξιωματικός κατόρθωσε τελικά να επικοινωνήσει με τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μήνυμα που έστειλε ήταν λιτό: «God is good» – «Ο Θεός είναι καλός». «Όταν έφτασε η στιγμή που μπορούσα να κοιτάξω πίσω και να αναλογιστώ όλα όσα είχα περάσει, το έστειλα ως αναγνώριση όλων όσων με είχαν οδηγήσει ως εκεί», εξήγησε.

Ενημέρωσε επίσης ότι ήταν τραυματισμένος, αλλά εξακολουθούσε να κινείται. Οι ΗΠΑ εξέτασαν το ενδεχόμενο να στείλουν αμέσως νέα δύναμη για να τον παραλάβει. Η επιχείρηση όμως κρίθηκε εκείνη τη στιγμή υπερβολικά επικίνδυνη.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη απόφαση», παραδέχθηκε ο Χέγκσεθ. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ να βρίσκομαι στην αίθουσα επιχειρήσεων και να λέμε ουσιαστικά: ο Bravo θα μείνει εκεί έξω άλλες 24 ώρες». Και έτσι έγινε. Για ακόμη μία ημέρα έμεινε μόνος, με ελάχιστο νερό και φαγητό, εκτεθειμένος στο κρύο και στους ανέμους της ορεινής ερήμου.

Η CIA, η επιχείρηση παραπλάνησης και η τελική έφοδος

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του έπαιξε η CIA. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η υπηρεσία διεξήγαγε επιχείρηση παραπλάνησης με στόχο να μπερδέψει τις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν, διαδίδοντας ότι οι Αμερικανοί είχαν ήδη εντοπίσει τον αγνοούμενο και τον μετέφεραν εκτός περιοχής. Παράλληλα, χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες τεχνολογικές δυνατότητες για να προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση του σε ορεινή περιοχή.

Η επιχείρηση που ακολούθησε έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και της διάσωσης κινητοποιήθηκαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από αμερικανικές πηγές μετά την επιχείρηση. Αμερικανικά βομβαρδιστικά και drones έπληξαν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή όπου κρυβόταν ο Bravo, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική φάση της διάσωσης.

Περισσότεροι από 90 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρέθηκαν επί ιρανικού εδάφους. Δύο μεγάλα αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης προσγειώθηκαν σε αυτοσχέδιο διάδρομο μέσα στην έρημο και από εκεί απογειώθηκαν μικρά ελικόπτερα Little Bird, ικανά να πλησιάσουν την απόκρημνη κορυφογραμμή όπου βρισκόταν ο τραυματισμένος αξιωματικός.

Όταν τα είδε να πλησιάζουν, κατάλαβε ότι το τέλος της περιπέτειάς του ήταν κοντά. «Ήταν μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου», είπε. Η πρώτη φράση του στους άνδρες που έφτασαν κοντά του ήταν απλή: «Πάμε». Ακόμη και τότε, όμως, η επιχείρηση δεν είχε τελειώσει.

Τα δύο μεγάλα αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στην έρημο κόλλησαν στην άμμο και δεν μπορούσαν να απογειωθούν, αφήνοντας περισσότερους από 90 άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων καθηλωμένους μέσα στο Ιράν.

Τελικά χρειάστηκε νέα επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους. Τα δύο ακινητοποιημένα αεροσκάφη καταστράφηκαν, όπως και τα Little Bird, ώστε η τεχνολογία τους να μην πέσει στα χέρια των Ιρανών. Αμερικανικές πηγές είχαν επιβεβαιώσει από τον Απρίλιο ότι δύο μεταγωγικά που δεν μπορούσαν να απογειωθούν καταστράφηκαν επί τόπου και ότι στάλθηκαν επιπλέον αεροσκάφη για την απομάκρυνση των δυνάμεων.

Περίπου 50 ώρες μετά την κατάρριψή του, ο Dude 44 Bravo βρισκόταν πλέον ασφαλής, καθώς ο ήλιος ανέτειλε την Κυριακή του Πάσχα. Λίγο αργότερα, αφού είχε εγκαταλείψει πια το Ιράν, τηλεφώνησε στη σύζυγό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η στάση που κράτησε και η δύναμη που έδειξε με έκαναν περήφανο» είπε για τη σύντροφο της ζωής του.

Για τον ίδιο, πάντως, η ιστορία δεν αφορά μόνο τη δική του επιβίωση. «Είναι μια ιστορία ομαδικής δουλειάς, εκπαίδευσης, πίστης, αποφάσεων και ηγεσίας», είπε. «Μια ιστορία που θα μείνει ως παράδειγμα για το τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Αμερική προκειμένου να τηρήσει την υπόσχεσή της: να μη μείνει κανείς πίσω».