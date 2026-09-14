Εκλογές στη Σουηδία: Οριακή νίκη για τους σοσιαλδημοκράτες – Μάχη «σώμα με σώμα» για 3 έδρες με τους ακροδεξιούς

«Θρίλερ» θυμίζουν οι βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (13.09.2026) στη Σουηδία. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, οι σοσιαλδημοκράτες φέρεται να έχουν καταφέρει οριακή νίκη, ρίχνοντας μάχη «σώμα με σώμα» με τη συμμαχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς για 3 έδρες.

Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δηλώνει «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία και να πραγματοποιήσει το όνειρό της να επιστρέψει στην εξουσία από την οποία αποχώρησε το 2022. Οι εκλογές δεν έχουν αναδείξει ακόμα ξεκάθαρο νικητή και όλα «παίζονται» κάτι που σημαίνει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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Η νορδική χώρα ζει άλλη μια εκλογική νύχτα με ανατροπές. Όταν δημοσιεύτηκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα, οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την χαρά τους.

Σουηδικά ΜΜΕ εμφάνιζαν την 59χρονη Μαγκνταλένα Άντερσον να εξασφαλίζει καθαρό προβάδισμα. Τις επόμενες ώρες αυτή η διαφορά φάνηκε να λιώνει σαν το χιόνι κάτω από τον ήλιο.

Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, στην εξουσία από το 2022.

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Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες, καθώς είναι 349 συνολικά.

Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν ακόμα και Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Οι σοσιαλδημοκράτες της κ. Άντερσον λάμβαναν το 28,1%, το κεντρώο κόμμα του κ. Κρίστερσον το 19,9%.

«Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», τόνισε η κ. Άντερσον απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη.

Ο επικεφαλής των μετριοπαθών, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ωστόσο, αντέτεινε ότι «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό», είπε στους δικούς του υποστηρικτές.

Μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα σημαίνει πράγματι την επιστροφή της «Μάγκντα», όπως αποκαλείται η πρώην πρωθυπουργός, ή αν θα παραμείνει στο αξίωμα ο Ουλφ Κρίστερσον, αυτή τη φορά ονομάζοντας υπουργούς της άκρας δεξιάς, παρά την συρρίκνωση του ποσοστού τους από περίπου 20% σε 17,5% των ψήφων.

Θα κριθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αφού ολοκληρωθούν η καταμέτρηση και οι έλεγχοι.

Τα δύο σενάρια για την επόμενη ημέρα

Το πρώτο από τα δυο σενάρια είναι να σχηματιστεί κυβερνητική συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς, με δεδομένες τις διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματά της. Αυτό θα απαιτήσει «χρόνο», δεν θα γίνει «αμέσως», προειδοποίησε ο Άντερς Σάνερστετ, του πανεπιστημίου της Λουντ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση θα είναι δύσκολη», παραδέχεται η Εμίλια Βίκστρεμ Μελίν, ψηφοφόρος των σοσιαλδημοκρατών. «Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαγκνταλένα, είναι έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει σχέδιο», πρόσθεσε η σαραντάρα.

Υποστηρικτές του συντηρητικού πρωθυπουργού Κρίστερσον θεωρούν το αντίθετο.

Ακόμη κι αν οι σοσιαλδημοκράτες «κερδίσουν», είναι πιθανό να «δυσκολευτούν να σχηματίσουν κυβέρνηση», θέλει να πιστεύει ο Όλιβερ Άντερσον, μέλος της νεολαίας του κόμματός του.

Ο 62χρονος Ουλφ Κρίστερσον πολλαπλασίασε τις χειρονομίες προς το κεντρώο κόμμα, που σήμερα ανήκει στη συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωνε πως θέλει άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία για να «ξαναδώσουμε στη Σουηδία το μεγαλείο της», κλείνοντας μάλιστα το μάτι του – ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για μήνες, η κυβερνητική συμμαχία του, που σχηματίστηκε το 2022 και μπορούσε να βασίζεται στην υποστήριξη της άκρας δεξιάς στο σουηδικό κοινοβούλιο, φερόταν κατά τις δημοσκοπήσεις να οδεύει σε βαριά ήττα.

Όμως σταδιακά, πιο πρόσφατες σφυγμομετρήσεις αναπτέρωσαν τις ελπίδες του.