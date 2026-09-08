Διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από το Αφγανιστάν στο οποίο ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί στη μέση του δρόμου έναν άνδρα τον οποίο νωρίτερα είχε ξυλοκοπήσει και στη συνέχεια του έδεσε τα χέρια.

Το βάρβαρο περιστατικό με θύμα τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε σημειώθηκε στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν την περασμένη εβδομάδα, με δράστη τον διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τους συνοδούς του στην περιοχή.

Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον άνδρα, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν ο ένας εξ αυτών που κρατάει καλάσνικοφ να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον Παχλαβανζάντε. Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

In Taliban-ruled Afghanistan, an armed Pashtun man can act as judge, jury, and executioner. Yesterday, Ahmad Najim, a Tajik shopkeeper, was shot dead outside his shop in Herat after refusing to refund men for a generator they had bought a month earlier, used, and damaged. pic.twitter.com/oc6dysExAJ — Barmak Hamdard (@Barmakf) September 6, 2026

Μετά τη διαρροή αυτή, ο πατέρας του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ταλιμπάν στη μέση του δρόμου, απάντησε ότι «δεν είχαμε καμία έχθρα με τον οποιονδήποτε. Οι Ταλιμπάν λένε ψέματα και όλα όσα κυκλοφορούν για το περιστατικό είναι τελείως αβάσιμα.