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Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας εν μέσω έρευνας για τηλεφωνικές απάτες

Η θητεία της Σβιριντένκο συνέπεσε με σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι
O Ρουσλάν Κραβτσένκο
O Ρουσλάν Κραβτσένκο / REUTERS/Thomas Peter/File Photo
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Την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για υπόθεση διαφθοράς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έφοδος στα γραφεία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι έρευνες των αρχών της Ουκρανίας επικεντρώνονται σε φερόμενο εγκληματικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, λάμβανε χρήματα προκειμένου να παρέχει προστασία σε τηλεφωνικά κέντρα που πραγματοποιούσαν απάτες, ενώ παράλληλα φέρεται να «ξέπλενε περιουσίες που ανέρχονταν σε εκατομμύρια».

Ο Κραβτσένκο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ απέδωσε την απόφασή του να παραιτηθεί σε πολιτικούς λόγους.

«Πρόκειται για πολιτική απόφαση και την πήρα συνειδητά. Δεν θέλω η θέση του γενικού εισαγγελέα να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram αργά τη Δευτέρα (7.9.26), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η παραίτηση ανακοινώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση των ουκρανικών υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς για την έναρξη έρευνας σε βάρος φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τη λειτουργία παράνομων τηλεφωνικών κέντρων.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) είχαν ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι εντόπισαν εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, συντονιζόταν από αξιωματούχο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Ρουσλάν Κραβτσένκο αρνήθηκε ότι συμμετείχε στο φερόμενο σχέδιο και επανέλαβε ότι η θέση του απέναντι στις κατηγορίες παραμένει ίδια.

«Η θέση μου για τις κατηγορίες παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Η παραίτηση του Κραβτσένκο έρχεται μετά από μια σειρά αλλαγών στην ανώτατη πολιτική και κυβερνητική ηγεσία της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε για πρωθυπουργό τον Σεργίι Κορέτσκι, επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, μετά την παραίτηση της Γιούλια Σβιριντένκο.

Η θητεία της Σβιριντένκο συνέπεσε με σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η ίδια δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην υπόθεση, ωστόσο επικριτές της υποστήριξαν ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την απομάκρυνση προσώπων που αντιμετώπιζαν υποψίες για διαφθορά από κρατικές δομές.

Αλλαγές σημειώθηκαν την ίδια περίοδο και στο υπουργείο Άμυνας.

Επίσης τον Ιούλιο, ο Ζελένσκι αντικατέστησε τον υπουργό Άμυνας Μιχάιλο Φέντοροβ, μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Φέντοροβ είχε συνδεθεί με προσπάθειες μεταρρύθμισης του ουκρανικού στρατού, ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, είχε συγκρουστεί με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους για ζητήματα που αφορούσαν τη στρατιωτική στρατηγική και τις διαδικασίες προμηθειών.

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