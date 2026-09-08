Κόσμος

Οι Χούθι μεταφέρουν τον πόλεμο στη Σαουδική Αραβία – Στόχος οι εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco

Πάνω από 70 τραυματίες από τις επιθέσεις των Χούθι - Αντίποινα προαναγγέλλει το Ριάντ
Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Χούθι
Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Χούθι / Φωτογραφία αρχείου: REUTERS/Khaled Abdullah
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Οι αντάρες Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα (08.09.2026) ότι στοχοθέτησαν οικονομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία με δεκάδες πυραύλους και drones, σε απάντηση για τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάντ στην Υεμένη.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διεξήγαγαν μια μεγάλης κλίμακας και βεληνεκούς στρατιωτική επιχείρηση» στοχοθετώντας εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco καθώς και την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ με «δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, ο Γιαχία Σαρί.

Όπως εξήγησε ο Σαρί, στόχος έγιναν εγκαταστάσεις της Aramco στις πόλεις Άμπχα, Ναζράν και Τζαζάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση αυτή αποτελεί αντίποινα για «τα 121 πλήγματα» που εξαπέλυσε το Ριάντ εναντίον της Υεμένης τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Νωρίτερα, αξιωματικός του σαουδαραβικού στρατού έκανε λόγο για 73 τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, από την επίθεση των Χούθι προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίποινα. Οι επιθέσεις είχαν στόχο «πολιτικές και οικονομικές υποδομές» στις πόλεις Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζαζάν και Νατζράν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.

Οι Χούθι έχουν κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης, από τις οποίες σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

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