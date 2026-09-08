Μπάμπα Βάνγκα: Η πρόβλεψή της για το 2027 για την ανθρωπότητα – «Μια τρομακτική αλλαγή»

Μπορεί να έχει πεθάνει από το 1996 και να μην πρόβλεψε τον θάνατό της αλλά η Μπάμπα Βάνγκα η οποία θεωρείται από πολλούς ως ο σύγχρονος Νοστράδαμος έχει κάνει μια πρόβλεψη για το 2027 σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα θα βιώσει μια τρομακτική αλλαγή.

Σύμφωνα με την Μπάμπα Βάνγκα, μια μυστηριώδης ασθένεια ή ένα γενετικό πείραμα θα δημιουργήσει ανθρώπους με «υπεράνθρωπα» χαρακτηριστικά το 2027.

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Όσοι πιστεύουν την Μπάμπα Βάνγκα θεωρούν ότι προέβλεψε καταστροφές και σημαντικά πολιτικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της 11ης Σεπτεμβρίου και της πανδημίας COVID.

Η προφητεία, σύμφωνα με τους πιστούς της αείμνηστης μάντισσας, αναφέρει ότι αυτή την βιολογική αλλαγή θα την υποστούν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη και θα αναπτύξουν ικανότητες πέρα από αυτές των απλών ανθρώπων μετά από έκθεση σε μια νέα ασθένεια ή γενετικό πειραματισμό.

Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με άλλες «προφητείες» της αυτή είναι πολύ θολή καθώς οι «υπεράνθρωποι» που θα δημιουργηθούν δεν διευκρινίζεται αν θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη, ευφυΐα ή αντοχή σε ασθένειες. Επίσης, δεν προσφέρει καμία εξήγηση για το πώς θα συμβεί η μεταμόρφωση.

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Τι προέβλεψε η Μπάμπα Βάνγκα για το 2027;

Δεν υπάρχουν γραπτά αρχεία που να τεκμηριώνουν τις προφητείες της. Πολλές μαρτυρίες προέρχονται από την ανιψιά της, Krasimira Stoyanova, και άλλους οπαδούς που κατέγραψαν ή ερμήνευσαν αυτό που λέγεται ότι είχε προβλέψει μετά το θάνατό της.

Η Βάνγκα γεννήθηκε το 1911 και τυφλώθηκε σε ηλικία 12 ετών.

Αφού έκλεισε τα 30, έγινε γνωστή ως διορατική, θεραπεύτρια και μάντισσα.

Οι υποστηρικτές της έχουν συνδέσει έκτοτε τις ασαφείς προβλέψεις της με γεγονότα όπως η καταστροφή του υποβρυχίου Κουρσκ, το Brexit και η άνοδος του ISIS.

Ένας από τους πιο διάσημους ισχυρισμούς αφορά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η Vanga φέρεται να είχε προβλέψει: «Δύο μεταλλικά πουλιά θα πέσουν πάνω στους Αμερικανούς αδελφούς μας, οι λύκοι θα ουρλιάζουν από τους θάμνους και το αίμα των αθώων θα κυλήσει στα ποτάμια».