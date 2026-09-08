Ιαπωνία: Ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις – Νεκρή γυναίκα σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο, κλειστά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες, προβλήματα στις μετακινήσεις και κλείσιμο σχολείων. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, επιπέδου 5, για πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νησιά Νιιτζίμα και Ιζού Οσίμα, νότια του Τόκιο, καλώντας τους κατοίκους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής τους. Στο Ιζού Οσίμα καταγράφηκαν 555 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ στο Νιιτζίμα περισσότερα από 480 χιλιοστά, ποσότητα-ρεκόρ για την περιοχή. Πάνω από 200 χιλιοστά καταγράφηκαν και σε ορισμένες περιοχές του Τόκιο.

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Μια γυναίκα περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βυθίστηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση στην πόλη Ιγουάκι της Φουκουσίμα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στην περιφέρεια Τσίμπα. Η κακοκαιρία οδήγησε στην ακύρωση μαθημάτων, σημειώθηκαν μειωμένα δρομολόγια και καθυστερήσεις σε τρένα, μεταξύ άλλων και στα Shinkansen.



Συνολικά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα σε 11 νομούς της Ιαπωνίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η JMA προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με πιθανό σχηματισμό ζώνης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή Κάντο και στα νησιά Ίζου. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται έως περίπου την Πέμπτη (10.11.2026), κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, από τη δυτική έως την ανατολική Ιαπωνία.