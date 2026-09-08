Κόσμος

Ιαπωνία: Ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις – Νεκρή γυναίκα σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο, κλειστά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, επιπέδου 5 - Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται έως περίπου την Πέμπτη (10.11.2026)
Πλημμύρες στην Ιαπωνία
Πλημμύρες στην Ιαπωνία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες, προβλήματα στις μετακινήσεις και κλείσιμο σχολείων. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, επιπέδου 5, για πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νησιά Νιιτζίμα και Ιζού Οσίμα, νότια του Τόκιο, καλώντας τους κατοίκους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής τους. Στο Ιζού Οσίμα καταγράφηκαν 555 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ στο Νιιτζίμα περισσότερα από 480 χιλιοστά, ποσότητα-ρεκόρ για την περιοχή. Πάνω από 200 χιλιοστά καταγράφηκαν και σε ορισμένες περιοχές του Τόκιο.

Μια γυναίκα περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βυθίστηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση στην πόλη Ιγουάκι της Φουκουσίμα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στην περιφέρεια Τσίμπα. Η κακοκαιρία οδήγησε στην ακύρωση μαθημάτων, σημειώθηκαν μειωμένα δρομολόγια και καθυστερήσεις σε τρένα, μεταξύ άλλων και στα Shinkansen.


Συνολικά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα σε 11 νομούς της Ιαπωνίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η JMA προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με πιθανό σχηματισμό ζώνης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή Κάντο και στα νησιά Ίζου. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχές.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται έως περίπου την Πέμπτη (10.11.2026), κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, από τη δυτική έως την ανατολική Ιαπωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
282
168
104
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου που τους έκοψε την όρεξη για βασιλικά καθήκοντα
Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθάρισε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία - Το γνώριζαν λέει το Παλάτι
Πρίγκπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ
Μπάμπα Βάνγκα: Η πρόβλεψή της για το 2027 για την ανθρωπότητα – «Μια τρομακτική αλλαγή»
Οι πιστοί της λένε ότι είχε προβλέψει την 11η Σεπτεμβρίου ως εξής: «Δύο μεταλλικά πουλιά θα πέσουν πάνω στους Αμερικανούς αδελφούς μας, οι λύκοι θα ουρλιάζουν από τους θάμνους και το αίμα των αθώων θα κυλήσει στα ποτάμια»
Μπάμπα Βάνγκα 9
Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί, πήγε με τον 18χρονο γιο της σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο
Η Αμερικανίδα σταρ ηθοποιός είναι ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και στο παρελθόν έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022
Η Τζολί με τον γιο της σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο
Newsit logo
Newsit logo