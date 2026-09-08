Ιαπωνία: Ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις – Νεκρή γυναίκα σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο, κλειστά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες, προβλήματα στις μετακινήσεις και κλείσιμο σχολείων. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση, επιπέδου 5, για πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νησιά Νιιτζίμα και Ιζού Οσίμα, νότια του Τόκιο, καλώντας τους κατοίκους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής τους. Στο Ιζού Οσίμα καταγράφηκαν 555 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ στο Νιιτζίμα περισσότερα από 480 χιλιοστά, ποσότητα-ρεκόρ για την περιοχή. Πάνω από 200 χιλιοστά καταγράφηκαν και σε ορισμένες περιοχές του Τόκιο.
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瀬戸線の所やべぇ— イトーちゃん👻〜Mr.テキーラ〜 (@SI_Ghost42) September 8, 2026
やばい。この雨で水没しかけてる。#名古屋 #栄地下#名鉄瀬戸瀬#瀬戸瀬 pic.twitter.com/2dlfLwzHI0
Μια γυναίκα περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της βυθίστηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση στην πόλη Ιγουάκι της Φουκουσίμα, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στην περιφέρεια Τσίμπα. Η κακοκαιρία οδήγησε στην ακύρωση μαθημάτων, σημειώθηκαν μειωμένα δρομολόγια και καθυστερήσεις σε τρένα, μεταξύ άλλων και στα Shinkansen.
えー、名古屋市の新堀川の様子です。— ドラ松 (@dragonsmatsu) September 8, 2026
見たことない水位です。
さすがにこれはヤバそうです。#名古屋市#新堀川#豪雨#線状降水帯 pic.twitter.com/UKZeBTnc8Q
Συνολικά 3.661 εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα σε 11 νομούς της Ιαπωνίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
愛知県名古屋市天白区大坪、植田川の様子です。— オイちゃん (@TagDRUqhuE10901) September 8, 2026
これ以上の観察は危険と感じ、撤退…
皆さんもお気をつけて。。
#愛知県
#名古屋
#豪雨 pic.twitter.com/Adptc1KOgH
すごいじゃん pic.twitter.com/8PuyENfcZr— 新・むらほ (@Murahochaaaaan) September 8, 2026
Η JMA προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με πιθανό σχηματισμό ζώνης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή Κάντο και στα νησιά Ίζου. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς αναμένονται νέες ισχυρές βροχές.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται έως περίπου την Πέμπτη (10.11.2026), κυρίως κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, από τη δυτική έως την ανατολική Ιαπωνία.