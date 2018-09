Διπλωματικό επεισόδιο Κίνας – Σουηδίας για ένα περίεργο περιστατικό σε Hostel!

Η οικογένεια Zeng ζήτησε να μείνει στους καναπέδες του Generator Hostel μέχρι την επόμενη ημέρα οπότε και θα ξεκινούσε η κράτηση του δωματίου, όμως οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν και τους ζήτησαν να φύγουν.

Ο άνδρας και οι ηλικιωμένοι γονείς του αρνήθηκαν να φύγουν από το Generator Hostell, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της σουηδικής αστυνομίας που απομάκρυνε την οικογένεια, χωρίς να έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα αν ασκήθηκε σωματική βία.



Αποτέλεσμα ήταν η οικογένεια να βρεθεί στο πεζοδρόμιο και να αρχίσει να φωνάζει προς τους αστυνομικούς, με τον νεαρό άντρα να ουρλιάζει “This is killing, this is killing.”. Σε δηλώσεις σε τοπικά μέσα είπε πως ζήτησε από τους υπεύθυνους του Generator Hostel να αφήσουν τους γονείς του να μείνουν γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αλλά αυτοί αρνήθηκαν.



Το βίντεο του συμβάν το έχουν δει μέχρι στιγμή πάνω από εκατό εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, με τις απόψεις να διίστανται. Άλλοι κατακρίνουν τη συμπεριφορά της Σουηδικής αστυνομίας και άλλοι την στάση της κινεζικής οικογένειας.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει πάρει πολύ σοβαρά το γεγονός και έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία στους πολίτες της που επισκέπτονται τη Σουηδία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά κλοπές και κακή μεταχείριση από την τοπική αστυνομία.

Επίσης ζητά εξηγήσεις από τις Σουηδικές αρχές γιατί δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό. Η Σουηδική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει δηλώσει πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και για το αν υπήρξε αστυνομική βια προς τους Κινέζους τουρίστες.

Εκπρόσωπος της αλυσίδας Generator Hostel ανέφερε οτι η εταιρεία εξακολουθεί να εργάζεται για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στο προσωπικό του, των Κινέζων τουριστών και της αστυνομίας και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός.

Πηγή: independent.co.uk