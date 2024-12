Δολοφονία την αυγή στο κέντρο του Μανχάταν: Η εκτέλεση του CEO της UnitedHealthcare και το βιβλίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη

Δολοφονία την αυγή στο κέντρο του Μανχάταν. Θα μπορούσε να είναι τίτλος ταινίας ή αστυνομικής σειράς, είναι όμως πραγματικότητα.

Η δολοφονία του διευθύνοντα συμβούλου της ασφαλιστικής UnitedHealthcare Brian Thompson το πρωί της Τετάρτης (04,12.2024) στο κέντρο του Μανχάταν και μάλιστα στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου προκάλεσε σοκ.

Ο Brian Thompson, 50 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα στην πλάτη λίγο πριν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα}, έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο Μανχάταν.

Ο δράστης διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος χωρίς να πάρει κανένα από τα υπάρχοντα του θύματος, με την αστυνομία να πιστεύει ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη εκτέλεση.

Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης χρησιμοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου κι ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος για να ταυτοποιήσουν τον άνδρα που σκότωσε τον CEO της UnitedHealthcare.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει κάποιο κίνητρο για τη δολοφονία.

Το ετήσιο συνέδιο επενδυτών της UnitedHealth Group ξεκίνησε όπως κάθε άλλη εταιρική εκδήλωση.

Υπήρχε πρωινό και στη συνέχεια, γύρω στις 8 π.μ. της Τετάρτης (04.12.2024) επενδυτές, στελέχη και αναλυτές της Wall Street συγκεντρώθηκαν σε μια ευρύχωρη αίθουσα στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Hilton στο κέντρο του Μανχάταν για να ακούσουν τις ευοίωνες προβλέψεις σχετικά με το μέλλον της εταιρείας.

Χωρίς να το γνωρίζουν, ένα από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας είχε σκοτωθεί νωρίτερα εκείνο το πρωί στον δρόμο σε μια στοχευμένη επίθεση, όπως χαρακτηρίστηκε με την αστυνομία.

Ο Brian Thompson, διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας υγείας των ΗΠΑ, βρισκόταν λίγα βήματα από την είσοδο του Χίλτον στις 6:44 π.μ. όταν ένας δολοφόνος με μαύρη κουκούλα και γκρι σακίδιο πλάτης βγήκε πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στο σκοτάδι της αυγής, τον ακολούθησε ήρεμα για μερικά βήματα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε με πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Ο Τόμσον φάνηκε να στρέφεται προς τον εκτελεστή του και στη συνέχεια κατέρρευσε. Ο δολοφόνος διέφυγε σε ένα στενό και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο με ποδήλατο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων ενός από τα πιο πολυσύχναστα ξενοδοχεία της πόλης, η εκδήλωση συνεχίστηκε. Μόνο γύρω στις 9 το πρωί ο Άντριου Γουίτι, διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealth Group, της μητρικής εταιρείας της UnitedHealthcare, διέκοψε τη διαδικασία για να ανακοινώσει ότι η εκδήλωση ακυρώνεται λόγω «μιας πολύ σοβαρής ιατρικής κατάστασης με ένα από τα μέλη της ομάδας μας».

«Και ως εκ τούτου, φοβάμαι ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση σήμερα», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβετε».

JUST IN: GRAPHIC ⚠️ The surveillance footage capturing the assassination of United Health Care CEO Brian Thompson has been released. @NYPDnews @UHC #healthcare #BrianThompson #NYC Follow the TJNEWS channel on WHATSAPP 🔗 https://t.co/EJdU3YPZTT TELEGRAM… pic.twitter.com/LcKEyWqunP

Η σοκαριστική είδηση είχε ήδη αρχίσει να φτάνει στα αυτιά των παρευρισκομένων σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.

Σχεδόν όλοι όσοι είχαν κινητό τηλέφωνο και λογαριασμό στα social media φάνηκε να γνωρίζουν ποιο ήταν το επείγον ιατρικό περιστατικό. Μέσα σε μια ώρα, πολλοί από τους παρευρισκόμενους βρίσκονταν στο λόμπι του Hilton, με τις αποσκευές τους, και έκαναν check out.

Ακόμη και για μια πόλη που έχει συνηθίσει σε πυροβολισμούς και μακάβρια πρωτοσέλιδα, η δολοφονία ενός μεγαλοστελέχους την αυγή ήταν σοκαριστική είδηση. Πόσο μάλλον επειδή ο πυροβολισμός – τον οποίο η αστυνομία της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε «θρασύτατη, στοχευμένη επίθεση» – συνέβη στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου σε ένα Μανχάταν γεμάτο τουρίστες που περπατούσαν ανέμελοι και θαύμαζαν τις εορταστικές βιτρίνες των καταστημάτων.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κέντρο Ροκφέλερ, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το Χίλτον, επρόκειτο να ανάψει το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι το πρωί, πλήθος κόσμου είχε σχηματιστεί δίπλα στο παγοδρόμιο για να παρακολουθήσει μια πρόβα για το τηλεοπτικό γεγονός.

Λίγο πιο πέρα, άλλοι είχαν συγκεντρωθεί πίσω από κίτρινες ταινίες και μεταλλικά οδοφράγματα, κοιτάζοντας τους ερευνητές που εξέταζαν τον τόπο του εγκλήματος.

Ο 50χρονος Thompson, τον οποίο ένας γνωστός του περιέγραψε ως «κλασικό μεσοδυτικό στέλεχος», είχε έρθει από τη Μινεσότα και ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο της εταιρείας για την ημέρα των επενδυτών. Είχε φτάσει στην πόλη τη Δευτέρα και διέμενε σε ένα ξενοδοχείο απέναντι από το Hilton.

Το προηγούμενο βράδυ, ο Thompson ήταν μεταξύ των στελεχών της UnitedHealth που παρέθεταν δείπνο για να υποδεχτούν αναλυτές και επενδυτές.

Οι ασφάλειες υγείας ήταν ο δρόμος του Τόμσον από την αγροτική Αϊόβα προς την επιτυχία.

Ωστόσο, ορισμένοι υπέθεσαν ότι ο πολύπαθος κλάδος μπορεί να αποτελούσε κίνητρο για τον δολοφόνο -αν και η αστυνομία δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με το θέμα. Η UnitedHealthcare και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες κατακλύζονται τακτικά από αγωγές και παράπονα εξαγριωμένων πελατών που καταγγέλλουν ότι τους αρνήθηκαν άδικα την ιατρική κάλυψη.

«Υπήρχαν κάποιες απειλές», δήλωσε η σύζυγος του Τόμσον, Πολέτ, στο NBC News, προσθέτοντας: «Βασικά, δεν ξέρω, έλλειψη κάλυψης;».

«Ξέρω μόνο ότι είπε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον απειλούσαν», είπε.

Πρόσφατα ο 50χρονος είχε κάποιες νομικές περιπέτειες.

Ο Thompson ήταν ένα από τα τρία στελέχη της United που κατονομάστηκαν τον Μάιο σε μήνυση ενός συνταξιοδοτικού ταμείου της Φλόριντα, το οποίο κατηγορούσε την εταιρεία ότι απέκρυψε από τους μετόχους μια αντιμονοπωλιακή έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ οι υπάλληλοι πωλούσαν μετοχές -συμπεριλαμβανομένων 15 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές που κατείχε προσωπικά ο Thompson. Δεν πρόλαβε να απαντήσει στις καταγγελίες πριν σκοτωθεί.

Ο Τόμσον και η σύζυγός, γονείς δύο αγοριών ζούσαν σε χωριστά σπίτια σε μικρή μεταξύ τους στο προάστιο Maple Grove για αρκετά χρόνια.

Ο Jim Pitzner, γείτονας του Thompson στη γειτονιά Whistling Pines, δήλωσε ότι το μεγαλοστέλεχος ταξίδευε συχνά.

Ο Thompson, γιος εργάτη στις τοπικές σιταποθήκες, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Εντάχθηκε στη UnitedHealth το 2004 και ανέβηκε στην ιεραρχία. Είχε διοριστεί πρόεδρος της UnitedHealthcare το 2021, αφού ηγήθηκε του τμήματος που ασχολείτο με το Medicare και το Medicaid.

Συμπαθή, προσγειωμένο και έξυπνο, έτσι τον περιγράφουν συνάδελφοι του.

Τα αστυνομικά τμήματα του Maple Grove, όπου ζούσε ο Τόμσον, και της Minnetonka, όπου εδρεύει η UnitedHealth, δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει καταγγελίες για απειλές κατά του Τόμσον.

Η αστυνομία της Μινετόνκα παρείχε πληροφορίες σχετικά με μια διαμαρτυρία σε κτίριο της UnitedHealth τον Ιούλιο. Συμμετείχαν περίπου 100 διαδηλωτές και 11 συνελήφθησαν για αποκλεισμό δρόμου, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας. Το People’s Action Institute, ηγήθηκε της διαμαρτυρίας, υποστηρίζοντας ότι η UnitedHealth αρνούνταν συστηματικά να εγκρίνει ή να πληρώσει για περίθαλψη.

Τον Απρίλιο, περισσότεροι από εκατό διαδηλωτές κατέβηκαν στα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας της UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, στη Μινεσότα και κατηγόρησαν την εταιρεία για «επιδημία» αρνήσεων αιτήσεων.

Αρκετοί ειδικοί σε θέματα ασφάλειας που παρακολούθησαν βίντεο από τη δολοφονία είπαν ότι ο δράστης φαίνεται να χειρίζεται το όπλο με επιδεξιότητα. Ο Joseph Kenny, επικεφαλής του τμήματος των ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αρνήθηκε να πει όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο δολοφόνος ήταν επαγγελματίας.

Κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης, το όπλο του εκτελεστή φάνηκε να παρουσιάζει πρόβλημα, αλλά εκείνος κατάφερε να το επιδιορθώσει γρήγορα και συνέχισε να πυροβολεί, όπως αποκάλυψε ο Τζόσεφ Κένι.

«Φαίνεται ότι είναι έμπειρος στη χρήση πυροβόλων όπλων», δήλωσε.

«Ο δράστης φάνηκε να χρησιμοποιεί πιστόλι εξοπλισμένο με σιγαστήρα», δήλωσε ο James Stejskal, πρώην στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων του στρατού και στρατιωτικός ιστορικός, ο οποίος εξέτασε ένα βίντεο από τους πυροβολισμούς για την εφημερίδα The Wall Street Journal. Ο σκοπευτής φάνηκε επίσης καλά εκπαιδευμένος στη χρήση του όπλου, είπε ο Stejskal, επιδεικνύοντας καλή σκοπευτική στάση και αντιδρώντας γρήγορα όταν το όπλο μπλόκαρε για λίγο.

Ο Philip Klein, η εταιρεία του οποίου παρείχε προστασία στον Τόμσον μεταξύ του 2000 και του 2009, δήλωσε ότι τον σόκαρε το γεγονός ότι ένα μεγαλοστέλεχος δεν είχε προσωπική ασφάλεια μαζί του τη στιγμή του πυροβολισμού.

Μέχρι τις 9 π.μ., όταν ένας άνδρας που εργάζεται στο 24ωρο περίπτερο εφημερίδων ακριβώς μπροστά από το Χίλτον στην Έκτη Λεωφόρο έφτασε για τη βάρδια του, τίποτα δεν φαινόταν ασυνήθιστο, είπε.

Η πλαϊνή πόρτα του Hilton στην 54η οδό έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Η ταινία της αστυνομίας, τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και οι πορτοκαλί κώνοι εμπόδιζαν οποιονδήποτε να εισέλθει στο κτίριο.

Φορτηγά τηλεοπτικών συνεργείων βρίσκονταν και στις δύο πλευρές του δρόμου. Ένας αστυνομικός πάνω σε άλογο στεκόταν κοντά, κοιτάζοντας μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Ο Μάρκους Ρίνγκλερ, που είχε έρθει από τη Γερμανία με την οικογένειά του, έμαθε για τους πυροβολισμούς από έναν συγγενή του στην πατρίδα του.

«Δεν πιστεύουμε ότι είναι καλό που σκοτώθηκε κάποιος, αλλά δεν επηρεάζει ούτε αλλάζει τίποτα στα σχέδιά μας», δήλωσε ο Ρίνγκλερ, ο οποίος στεκόταν σε μια πλατεία με θέα το μη φωτισμένο δέντρο του Ροκφέλερ Σέντερ.

Η αστυνομία έδωσε αργότερα στη δημοσιότητα εικόνες -που είχαν τραβηχτεί πριν από τους πυροβολισμούς- που έδειχναν τον ύποπτο να στέκεται μπροστά από τον πάγκο ενός Starbucks στην έκτη Λεωφόρο κοντά στο Hilton. Φορούσε το ίδιο σακίδιο πλάτης και το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο από μάσκα και κουκούλα.

Η αστυνομία του Maple Grove έφτασε στο σπίτι της συζύγου του Τόμσον στις 8:23 π.μ. κεντρικά για να την ειδοποιήσει για τα τραγικά νέα.

«Ο Μπράιαν ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος πατέρας», δήλωσε η Μαρία Ρεβέιζ, μία από τις κουνιάδες του Τόμσον. Η γυναίκα είχε μόλις φτάσει στην Αίγυπτο για να βοηθήσει τους πρόσφυγες της Γάζας όταν έλαβε ένα μήνυμα από μια άλλη αδελφή με τα νέα.

«Είμαστε σοκαρισμένες και συντετριμμένες», δήλωσε.

Πληροφορίες της New York Post αναφέρουν ότι ο άνδρας μπορεί να άφησε μηνύματα μέσω των σφαιρών που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον Thompson.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί του NYPD περισυνέλλεξαν τρεις σφαίρες των 9 χιλιοστών και τρεις κάλυκες μπροστά από το ξενοδοχείο στο οποίο έγινε η δολοφονία.

To μήνυμα φέρεται να περιλαμβάνει τις λέξεις «αρνούμαι», «καταθέτω» και «υπερασπίζομαι» που είχαν γραφτεί στις σφαίρες και τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της εκτέλεσης.

Οι τρεις αυτές λέξεις φαίνεται πως δεν είναι δικές του αλλά είναι ο τίτλος του βιβλίου του Jay M. Feinman «Delay, Deny, Defend» που πραγματεύεται το γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν πληρώνουν τις αποζημιώσεις και τι μπορεί να κάνει κάποιος για αυτό.

The Hit man In the Brian Thompson shooting had the following writings on the shell casing Delay, Deny, Defend. A book written about why insurance companies don’t pay claims. #brianthompson #Breaking #breakingnews‌ pic.twitter.com/hXBZfwLZmq