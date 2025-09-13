Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Ήθελα να δημιουργήσω αντιπερισπασμό» είπε ο άνδρας που φάνηκε να πανηγυρίζει

Έγινε viral όταν φάνηκε να φωνάζει «USA, USA» μέσα στο πλήθος - Με μια σειρά από περίεργα βίντεο θέλησε να δικαιολογήσει την στάση του
Άντρας πανηγυρίζει μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Άντρας πανηγυρίζει μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Την επομένη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ένα βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media: ένας άνδρας γένια και μακριά μαλλιά, με καπέλο και t-shirt, σηκώνει τα χέρια και φαίνεται να πανηγυρίζει, την ώρα που το πλήθος πέφτει στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

Για πολλούς, η εικόνα έδινε την εντύπωση ότι χαιρόταν για τη δολοφονία στις ΗΠΑ. Ο άνδρας, που παρουσιάζεται στο X με το όνομα Ντέιβιντ, ανάρτησε δύο βίντεο για να δώσει τη δική του εκδοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για πανηγυρισμό αλλά για μια αυθόρμητη αντίδραση με σκοπό να «προβάλει δύναμη» και να «αποφευχθεί ο πανικός».

«Ήθελα να δημιουργήσω αντιπερισπασμό»

«Όταν άκουσα την πρώτη έκρηξη, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα ή κάποια φάρσα», εξήγησε. «Όταν κατάλαβα ότι ήταν όπλο, είδα την ανησυχία του φίλου μου και σκέφτηκα ότι ο Τσάρλι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σηκώθηκα λοιπόν και φώναξα “USA”, όχι για να προκαλέσω, αλλά για να ενθαρρύνω τους άλλους και να αποσπάσω την προσοχή, ίσως και να σώσω ζωές».

Ο Ντέιβιντ διαβεβαίωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το περιεχόμενο του Κερκ και τόνισε ότι δεν θα ήθελε «ποτέ να χαρεί με το κακό κάποιου».

Στο δεύτερο, πιο αινιγματικό βίντεο, αυτοχαρακτηρίστηκε «ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που θα γνωρίσετε στη ζωή σας», προτού αναφερθεί σε «στρατιώτες μου, συμπεριλαμβανομένου του Τσάρλι, που πεθαίνουν ενώ εσείς κοροϊδεύετε ο ένας τον άλλο» — χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «στρατιώτες».

Κλίμα έντασης

Ο Τσάρλι Κερκ, προβεβλημένη φιγούρα της αμερικανικής ακροδεξιάς, δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10.09.2025) στη διάρκεια φοιτητικού debate σε ανοιχτό χώρο στη Γιούτα.

Έκτοτε, τα social media βρίσκονται σε αναβρασμό, με πολλούς να μιλούν για ατμόσφαιρα «υπόγειου εμφυλίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Συναγερμός» στο Λονδίνο: Γιγαντιαίες ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστών
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Λονδίνο με κάλεσμα του Τόμι Ρόμπινσον, ηγετικής φυσιογνωμίας της βρετανικής ακροδεξιάς, ενώ απέναντι αντιρατσιστές ακτιβιστές οργάνωσαν αντιπορεία
Η τεράστια διαδήλωση στο Λονδίνο 1
Ντόναλντ Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει – Θα επιβάλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλοι κάνουν το ίδιο»
«Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι» έγραψε στο
Ο Ντόναλντ Τραμπ 7
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Έκρηξη αναφορών σε «εμφύλιο πόλεμο» στα social media στις ΗΠΑ
Οι αναφορές στον όρο «εμφύλιος πόλεμος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτοξεύτηκαν μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, αποκαλύπτοντας την ακραία πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας, αναλύουν οι New York Times
Άνθρωποι συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή των ΗΠΑ Τσάρλι Κερκ 3
Τουρκία: Νέο κύμα διώξεων στη Κωνσταντινούπολη σε στελέχη της αντιπολίτευσης για διαφθορά
Εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκιση 48 ατόμων στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για διαφθορά – Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο δήμαρχος της περιοχής Μπαϊράμπασα στην Κωνσταντινούπολη, μέλος του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης CHP
Αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας
Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η χήρα του καταρρέει πάνω στο φέρετρό του – «Πότε δεν θα ξεχαστεί ο άντρας μου, θα φροντίσω εγώ γι’ αυτό»
«Ο ήχος αυτής της χήρας που κλαίει αντηχεί σε όλο τον κόσμο σαν κραυγή μάχης», είπε η Έρικα Κιρκ θρηνώντας για τον αγαπημένο της σύζυγο
Έρικα Κιρκ
10
Newsit logo
Newsit logo