Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Ήθελα να δημιουργήσω αντιπερισπασμό» είπε ο άνδρας που φάνηκε να πανηγυρίζει

Την επομένη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ένα βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media: ένας άνδρας γένια και μακριά μαλλιά, με καπέλο και t-shirt, σηκώνει τα χέρια και φαίνεται να πανηγυρίζει, την ώρα που το πλήθος πέφτει στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

Για πολλούς, η εικόνα έδινε την εντύπωση ότι χαιρόταν για τη δολοφονία στις ΗΠΑ. Ο άνδρας, που παρουσιάζεται στο X με το όνομα Ντέιβιντ, ανάρτησε δύο βίντεο για να δώσει τη δική του εκδοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επρόκειτο για πανηγυρισμό αλλά για μια αυθόρμητη αντίδραση με σκοπό να «προβάλει δύναμη» και να «αποφευχθεί ο πανικός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα να δημιουργήσω αντιπερισπασμό»

«Όταν άκουσα την πρώτη έκρηξη, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα ή κάποια φάρσα», εξήγησε. «Όταν κατάλαβα ότι ήταν όπλο, είδα την ανησυχία του φίλου μου και σκέφτηκα ότι ο Τσάρλι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σηκώθηκα λοιπόν και φώναξα “USA”, όχι για να προκαλέσω, αλλά για να ενθαρρύνω τους άλλους και να αποσπάσω την προσοχή, ίσως και να σώσω ζωές».

Ο Ντέιβιντ διαβεβαίωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το περιεχόμενο του Κερκ και τόνισε ότι δεν θα ήθελε «ποτέ να χαρεί με το κακό κάποιου».

Στο δεύτερο, πιο αινιγματικό βίντεο, αυτοχαρακτηρίστηκε «ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που θα γνωρίσετε στη ζωή σας», προτού αναφερθεί σε «στρατιώτες μου, συμπεριλαμβανομένου του Τσάρλι, που πεθαίνουν ενώ εσείς κοροϊδεύετε ο ένας τον άλλο» — χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «στρατιώτες».

Κλίμα έντασης

Ο Τσάρλι Κερκ, προβεβλημένη φιγούρα της αμερικανικής ακροδεξιάς, δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10.09.2025) στη διάρκεια φοιτητικού debate σε ανοιχτό χώρο στη Γιούτα.

Έκτοτε, τα social media βρίσκονται σε αναβρασμό, με πολλούς να μιλούν για ατμόσφαιρα «υπόγειου εμφυλίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες.