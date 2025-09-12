Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μετέφερε το φέρετρο με τη σορό του

Τον απόλυτο σεβασμό του προς τον Τσαρλι Κερκ που δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια ομιλίας του στις ΗΠΑ έδειξε ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρέθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι και μετέφερε το φέρετρο που είχε μέσα την σορό του Τσάρλι Κέρκ μαζί με άλλα άτομα στη νεκροφόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βανς μάλιστα οδήγησε τα μέλη της Εθνοφρουράς για να μεταφέρουν το φέρετρο μέχρι τα σκαλιά του Air Force Two στη βάση Roland R. Wright Air National Guard. Από εκεί η σορός θα μεταφερθεί στην πολιτεία καταγωγής του Κερκ, την Αριζόνα.

Εκτός από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροσκάφος θα βρίσκεται η σύζυγος του Κερκ με τα δύο μικρά παιδιά του και οι γονείς του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κηδεία του θα πραγματοποηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το παρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance.



We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd — Tyler Bowyer (@tylerbowyer) September 11, 2025

Να σημειωθεί ότι ο Βανς χαρακτήρισε τον Κερκ αληθινό φίλο και ως «τον τύπο ανθρώπου στον οποίο μπορείς να πεις κάτι και να ξέρεις ότι θα το θυμάται πάντα».

BREAKING: Air Force Two, carrying Charlie Kirk, is wheels down in Arizona



He’s about to receive a hero’s welcome from supporters on the tarmac pic.twitter.com/4MDlSPTAGQ — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025

Η φιλία του με τον συντηρητικό influencer χρονολογείται από το 2017 και όπως είπε ο Βανς, ο Κερκ τον βοήθησε να προωθήσει την πολιτική του καριέρα.