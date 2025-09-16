Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι ΗΠΑ απελαύνουν ξένους που πανηγυρίζουν για το έγκλημα – «Δεν φιλοξενούμε ανθρώπους που χαίρονται με τον θάνατο Αμερικανών»

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάκληση θεωρήσεων, στο πλαίσιο της ευρείας μεταναστευτικής καταστολής της δεύτερης θητείας Τραμπ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS / Nathan Howard
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέβασε τους τόνους: σε μήνυμα που δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025) στο Χ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ανακαλούν τις βίζες αλλοδαπών που δημόσια χειροκρότησαν ή υποβάθμισαν τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα με πυροβολισμούς στη Γιούτα.

«Η Αμερική δεν θα φιλοξενήσει ξένους που χαίρονται με τον θάνατο συμπολιτών μας», τόνισε ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι ανακλήσεις «ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Αν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα και πανηγυρίζετε δημόσια για τη δολοφονία μιας πολιτικής προσωπικότητας, ετοιμαστείτε να απελαθείτε. Δεν είστε καλοδεχούμενοι σε αυτή τη χώρα».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στον απόηχο της διαμάχης που ξέσπασε μέσω του Fox News, όπου Αμερικανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που εξέφραζαν υποστήριξη ή αποθέωναν τη δολοφονία του Κερκ.

Μια αμφιλεγόμενη μεταναστευτική πολιτική

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνησή του έχει ήδη ακυρώσει εκατοντάδες βίζες, ιδίως σε άτομα που κατηγορήθηκαν ότι εξέφρασαν φιλοπαλαιστινιακές θέσεις. Οργανώσεις υπεράσπισης πολιτικών ελευθεριών και της ελευθερίας της έκφρασης καταγγέλλουν μια εκτροπή που, όπως υποστηρίζουν, ποινικοποιεί τις πολιτικές απόψεις υπό το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πόσες θεωρήσεις έχουν ανακληθεί στο πλαίσιο του νέου αυτού μέτρου.

