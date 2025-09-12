Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Τον πιάσαμε» ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τον πιάσαμε!» είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου του FBI, για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το απόγευμα της Παρασκευής (12/9/25).

«Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με φιλικό πρόσωπο του περιβάλλοντός του και εκείνο με τη σειρά του ενημέρωσε τον Σερίφη ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η πληροφορία μεταφέρθηκε στο FBI και ο Ρόμπινσον δεν άργησε να αναγνωριστεί, από το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι Αρχές» περιέγραψε ο Κοξ για τον δράστη της δολοφονίας, με θύμα τον Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια του Ρόμπινσον αποκάλυψε ότι ο 22χρονος ήταν πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια. Άνθρωποι του περιβάλλοντός του, αποκάλυψαν επίσης ένα πρόσφατο συμβάν σε οικογενειακό τραπέζι, όπου ο Ρόμπινσον αναφερόταν στον Τσάρλι Κερκ λέγοντας ότι δεν του άρεσε και περιέγραφε τις διαφορές απόψεων που είχε με εκείνον.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News έλεγε ότι «ελπίζω να τιμωρηθεί με την θανατική ποινή» για τον άνδρα, που φέρεται να δολοφόνησε τον συντηρητικό Τσάρκλι Κέρκ που ήταν υποστηρικτής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Κερκ «το καλύτερο άτομο», ενώ κατακεραύνωσε τον δράστη.

«Αυτό που έκανε, στον Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που, δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν» είπε.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται ο Τάιλερ Ρόμπινσον να διαβάζει την επιστολή αποδοχής της υποτροφίας ύψους 32.000 δολαρίων στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Φυσίγγια με αντιφασιστικά μηνύματα: «Φασίστα πάρε αυτό!»

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, βρέθηκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε φυσίγγια που ανακαλύφθηκαν μετά τον πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Στις επιγραφές στα τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια ήταν γραμμένα “‘Ε φασίστα! Πάρε αυτό!”», τόνισε ο κυβερνήτης στη συνέντευξη Τύπου.

Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”, ενώ σε άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένα ασαφή μηνύματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε νωρίτερα στην συνέντευξή του ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον σκοπευτή του Κερκ. «Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Ερωτηθείς εάν ο πυροβολισμός του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», μεμονωμένη περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε παρακολουθήσει βίντεο του θανάτου του Κερκ μετά τη δημοσίευση πολλών κλιπ από τον πυροβολισμό του Κερκ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Θέλω να πω, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι έτσι».