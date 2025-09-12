Τάιλερ Ρόμπινσον: Το πορτρέτο του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, πόζαρε με όπλα

Τον πιάσαμε – Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ. Με αυτά τα λόγια οι αμερικανικές Αρχές αποκάλυψαν την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή που έπεσε νεκρός από σφαίρα στον προαύλιο χώρο του πανεπιστημίου της Γιούτα στις ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει πριν λίγα λεπτά τη σύλληψή του.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον, που «έκαναν το σωστό» όπως είπε. Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του συνεργάστηκε για τη σύλληψή του και συγκεκριμένα κατέδωσε τον γιο του, ο οποίος προηγουμένως του είχε ομολογήσει τη δολοφονία του ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ακόμα για τη διαδικασία σύλληψης: «Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα».

Οι φωτογραφίες του Tyler Robinson, όπως τις έδωσε το γραφείο κυβερνήτη της Γιούτα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας του Τάιλερ Ρόμπινσον είναι βετεράνος της αστυνομίας, ενώ η μητέρα του εργάζεται ως κοινωνική λειρουργός.

Τον κατέδωσε ο πατέρας του

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αμερικανικές Αρχές, ο 22χρονος Ρόμπινσον από τη Γιούτα ταυτοποιήθηκε ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή.

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη νότια Γιούτα, αφού φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στον πατέρα του, Ματ.

Με τη σειρά του ο πατέρας του – με 27 χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον – ήταν αυτός που επικοινώνησε με τις αρχές και κατέδωσε τον γιο του.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμα ότι ο 22χρονος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και δεν έκρυβε την αποστροφή του για τις ιδέες του συντηρητικού ακτιβιστή Κερκ.

Ο Τάιλερ σπούδαζε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα με υποτροφία, σύμφωνα με την Dailymail, ενώ η μητέρα του, Άμπερ Ρόμπινσον, εργάζεται στην εταιρεία Intermountain Support Coordination Services, που συνεργάζεται με το κράτος για τη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι δεν ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Valley της Γιούτα.

Στα social media της οικογένειας, ο 22χρονος εμφανίζεται σε οικογενειακές διακοπές, να ποζάρει χαμογελαστός σε selfies αλλά και με υπερηφάνεια όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο.

Ζει με την οικογένειά του σε μια κατοικία αξίας 600.000 δολαρίων, με έξι υπνοδωμάτια, στην πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα – περίπου 260 μίλια νότια από το σημείο της δολοφονίας του Κερκ στο Όρεμ, σύμφωνα με την Dailymail.

Ανάμεσα στις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ξεχωρίζει μία από το 2017, όπου ο νεαρός Τάιλερ είχε ντυθεί Ντόναλντ Τραμπ για το Χάλοουιν. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν ότι από μικρός πόζαρε με όπλα, ανάμεσά τους και ένα πολυβόλο M2 Browning 50.

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, έγινε σαφές ότι εάν ο Ρόμπινσον κριθεί ένοχος, θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Η σύλληψή του ήρθε έπειτα από ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό διάρκειας 1,5 ημέρας. Οι αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον δράστη να πηδά από ταράτσα κτιρίου και να τρέχει σε γειτονιά αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν εκείνος που ανακοίνωσε τη σύλληψη, τονίζοντας πως «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο ήταν αυτός που τον παρέδωσε στις αρχές, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News.