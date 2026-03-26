Η Κέιτ Μίντλετον «έπαθε» Μελάνια Τραμπ: Το τεράστιο καπέλο και η μάχη με τους δυνατούς ανέμους

Αντιμέτωπη με έναν απρόβλεπτο… αντίπαλο βρέθηκε η Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια της τελετής ενθρόνισης της Σάρα Μάλαλι, της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι στο Κεντ: τον δυνατό άνεμο που δεν άφηνε στη θέση του το ψάθινο καπέλο της. Η επιλογή δε, τόσο τεράστιου καπέλου του προκάλεσε συγκρίσεις με την Μελάνια Τραμπ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έφτασε στον Καθεδρικό Ναό για την ιστορική ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, Σάρα Μάλαλι, φορώντας ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο και ένα εντυπωσιακό ψάθινο καπέλο. Ωστόσο, ο ισχυρός άνεμος την ανάγκασε να κρατά συνεχώς το καπέλο της για να μην της φύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη μικρή αυτή δοκιμασία, η Κέιτ διατήρησε την ψυχραιμία και την κομψότητά της, με πολλούς βέβαια να σχολιάζουν ότι θύμισε… Μελάνια Τραμπ, γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με μεγάλα εντυπωσιακά καπέλα που συχνά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου της.

Η σύγκριση δεν άργησε να γίνει στα social media, με χρήστες να κάνουν λόγο για «Melania vibes», καθώς το oversized καπέλο της Κέιτ – σε αντίθεση με τις πιο διακριτικές επιλογές της στο παρελθόν – κάλυπτε εν μέρει το πρόσωπό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We are so blessed. pic.twitter.com/ZPBtwLxPEh — Queer Lips of Truth II (@QLoTII) March 25, 2026

Το μεγάλο ναυτικό καπέλο της Μελάνια

Η Μελάνια έχει κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστές εμφανίσεις με σήμα κατατεθέν τα καπέλα της.

Στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ (Ιανουάριος 2025), η 54χρονη Μελάνια επέλεξε ένα μακρύ, ναυτικό-μπλε παλτό του Αμερικανού σχεδιαστή Adam Lippes, μαζί με ένα ζευγάρι σουέντ γόβες Manolo Blahnik και μαύρα δερμάτινα γάντια για την περίσταση.

Ωστόσο, πραγματικό αστέρι της τελετής, αποδείχθηκε το μεγάλο ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο – που δίχασε – με επίπεδη κορυφή και λευκό τελείωμα, σχεδιασμένο από τον Eric Javits.

Πολλοί χρήστες στο X, πρώην Twitter, το συνέκριναν με αυτό του χαρακτήρα Hamburglar των McDonald’s, ο οποίος φοράει ένα μεγάλο μαύρο καπέλο με μια λωρίδα στη μέση.

«Γνωρίστε τη Melania Hamburglar Trump», έγραψε ένας χρήστης στο X, καθώς έστειλε μια φωτογραφία του χαρακτήρα. Άλλοι, ωστόσο, αστειεύτηκαν ότι φόρεσε το καπέλο για να αποφύγει τα φιλιά του συζύγου της. Όταν εκείνος έσκυψε για ένα φιλί, δεν μπόρεσε καν να φτάσει στο μάγουλό της, καθώς το καπέλο τον εμπόδιζε.

Το καπέλο – δορυφορικό πιάτο

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε με τον σύζυγό της Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη – την δεύτερη του αμερικανού προέδρου, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ και εκεί τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα.

Το τεράστιο καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ έκρυβε τα μάτια της: ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν.

Στα πρώτα πλάνα που μετέδωσε το BBC, η Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε μαζί της απλά κοιτώντας το… καπέλο, ενώ η βασίλισσα Καμίλα, που είναι πιο κοντή, την κοιτούσε στα μάτια κάτω από το καπέλο – δορυφορικό πιάτο.