Κόσμος

Η Κέιτ Μίντλετον «έπαθε» Μελάνια Τραμπ: Το τεράστιο καπέλο και η μάχη με τους δυνατούς ανέμους

Το ψάθινο καπέλο της Κέιτ Μίντλετον / Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Αντιμέτωπη με έναν απρόβλεπτο… αντίπαλο βρέθηκε η Κέιτ Μίντλετον κατά τη διάρκεια της τελετής ενθρόνισης της Σάρα Μάλαλι, της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι στο Κεντ: τον δυνατό άνεμο που δεν άφηνε στη θέση του το ψάθινο καπέλο της. Η επιλογή δε, τόσο τεράστιου καπέλου του προκάλεσε συγκρίσεις με την Μελάνια Τραμπ.  

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έφτασε στον Καθεδρικό Ναό για την ιστορική ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, Σάρα Μάλαλι, φορώντας ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο και ένα εντυπωσιακό ψάθινο καπέλο. Ωστόσο, ο ισχυρός άνεμος την ανάγκασε να κρατά συνεχώς το καπέλο της για να μην της φύγει.

Παρά τη μικρή αυτή δοκιμασία, η Κέιτ διατήρησε την ψυχραιμία και την κομψότητά της, με πολλούς βέβαια να σχολιάζουν ότι θύμισε… Μελάνια Τραμπ, γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της με μεγάλα εντυπωσιακά καπέλα που συχνά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου της.

Κέιτ και Γουίλιαμ μαζί στην εκκλησία / Gareth Fuller/Pool via REUTERS
Το ψάθινο καπέλο της Κέιτ Μίντλετον / Stefan Rousseau/Pool via REUTERS
Στην εκκλησία με τεράστιο ψάθινο καπέλο η Κέιτ Μίντλετον / Stefan Rousseau/Pool via REUTERS
Κέιτ Μίντλεον και πρίγκιπας Γουίλιαμ στην ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι / Jordan Pettitt/Pool via REUTERS
Κέιτ Μίντλεον και πρίγκιπας Γουίλιαμ / Gareth Fuller/Pool via REUTERS

Η σύγκριση δεν άργησε να γίνει στα social media, με χρήστες να κάνουν λόγο για «Melania vibes», καθώς το oversized καπέλο της Κέιτ – σε αντίθεση με τις πιο διακριτικές επιλογές της στο παρελθόν – κάλυπτε εν μέρει το πρόσωπό της.

Η Μελάνια έχει κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστές εμφανίσεις με σήμα κατατεθέν τα καπέλα της.

Στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ (Ιανουάριος 2025), η 54χρονη Μελάνια επέλεξε ένα μακρύ, ναυτικό-μπλε παλτό του Αμερικανού σχεδιαστή Adam Lippes, μαζί με ένα ζευγάρι σουέντ γόβες Manolo Blahnik και μαύρα δερμάτινα γάντια για την περίσταση.

Ωστόσο, πραγματικό αστέρι της τελετής, αποδείχθηκε το μεγάλο ναυτικό καπέλο με φαρδύ γείσο – που δίχασε – με επίπεδη κορυφή και λευκό τελείωμα, σχεδιασμένο από τον Eric Javits.

Πολλοί χρήστες στο X, πρώην Twitter, το συνέκριναν με αυτό του χαρακτήρα Hamburglar των McDonald’s, ο οποίος φοράει ένα μεγάλο μαύρο καπέλο με μια λωρίδα στη μέση.

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια την ημέρα της ορκωμοσία του, 20 Ιανουαρίου 2025 / AP Photo / Susan Walsh

«Γνωρίστε τη Melania Hamburglar Trump», έγραψε ένας χρήστης στο X, καθώς έστειλε μια φωτογραφία του χαρακτήρα. Άλλοι, ωστόσο, αστειεύτηκαν ότι φόρεσε το καπέλο για να αποφύγει τα φιλιά του συζύγου της. Όταν εκείνος έσκυψε για ένα φιλί, δεν μπόρεσε καν να φτάσει στο μάγουλό της, καθώς το καπέλο τον εμπόδιζε.

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε με τον σύζυγό της Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη – την δεύτερη του αμερικανού προέδρου, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ και εκεί τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα.

Κέιτ Μίντλετον, Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Καμίλα / Aaron Chown / Pool via REUTERS
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ποζάρει με μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου / Aaron Chown/Pool via REUTERS
Η Μελάνια Τραμπ / Andrew Matthews / Pool via REUTERS
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ Pool via REUTERS

Το τεράστιο καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ έκρυβε τα μάτια της: ούτε έβλεπε, ούτε την έβλεπαν.

Στα πρώτα πλάνα που μετέδωσε το BBC, η Κέιτ Μίντλετον συνομιλούσε μαζί της απλά κοιτώντας το… καπέλο, ενώ η βασίλισσα Καμίλα, που είναι πιο κοντή, την κοιτούσε στα μάτια κάτω από το καπέλο – δορυφορικό πιάτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
156
96
62
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ – «Τρίτο σχέδιο εξαπάτησης» ο ισχυρισμός των ΗΠΑ περί διαπραγματεύσεων
Το πρακτορείο ειδήσεων υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει πλήρεις αμφιβολίες για την προθυμία της Αμερικής να διαπραγματευτεί σε οποιοδήποτε στάδιο
Η σημαία του Ιράν και των ΗΠΑ
Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έκανε δώρο ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και το τουφέκι
Newsit logo
Newsit logo