Δραματικές ώρες στο Ντουμπάι: Νερό για 48 ώρες μετά το χτύπημα σε αγωγό – 8 νεκροί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Διαψεύδουν τα Εμιράτα τα σενάρια για capital controls
Καπνός στο Ντουμπάι μετά από χτύπημα στο Ντουμπάι
Καπνός στο Ντουμπάι μετά από χτύπημα στο Ντουμπάι / REUTERS / Amr Alfiky/File Photo

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το ισχυρό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί (19.03.2026) σε κομβικές ενεργειακές υποδομές στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, στις 6:30 το πρωί, κρίσιμο σημείο για την ενεργειακή τροφοδοσία δέχτηκε επίθεση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σοβαρός είναι ο κίνδυνος για το νερό των πόλεων για το επόμενο 48ωρο.

Το συγκρότημα στο Χαμπσάν στο Ντουμπάι τέθηκε εκτός λειτουργίας, όταν φλεγόμενα συντρίμμια από τις νυχτερινές αναχαιτίσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ντουμπάι, Χριστιάνα Μανιάτη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υδροδότηση των πόλεων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αφού το συγκεκριμένο σύστημα τροφοδοτεί άμεσα τις μονάδες αφαλάτωσης.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται και διεθνώς. Η Cathay Pacific ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της έως τις 30 Απριλίου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με αντίποινα, ενώ οι Αρχές των Εμιράτων διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιβολής περιορισμών στις τράπεζες και capital controls.

Την ίδια στιγμή, ο ανθρώπινος απολογισμός βαραίνει ολοένα περισσότερο. Μια 33χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Άμπου Ντάμπι από θραύσματα πυραύλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 8 από την έναρξη των συγκρούσεων.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντίποινα από Ιράν με σφυροκόπημα ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου - Τρία χτυπήματα σε Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία
Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα
Ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ
WP: Το Πεντάγωνο ζητά από τον Λευκό Οίκο πάνω από 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο – «Να ευχαριστήσετε τον Νετανιάχου» σχολιάζει ο Αραγτσί
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό θα επιδιώξει να αυξήσει «επειγόντως» την παραγωγή κρίσιμων όπλων που δαπανώνται λόγω του πολέμου
Πεντάγωνο
Ανάλυση CNN: Το αποδυναμωμένο Ιράν επιμένει στην παράταση του πολέμου – Η στρατηγική αντίστασης της Τεχεράνης
Παρά τις καταστροφές, όσοι έχουν επιζήσει από την ηγεσία του Ιράν δείχνουν αποφασισμένοι να παρατείνουν τη σύγκρουση, χρησιμοποιώντας κλιμακούμενη ρητορική και στρατηγική ασύμμετρου πολέμου
Ιρανός αστυνομικός σε διαδήλωση στην Τεχεράνη
Νέο χτύπημα στο MAGA από τον Τζο Κεντ – «Μας είχαν αποκόψει από τον Τραμπ – Δεν υπήρχε λόγος για χτύπημα στο Ιράν»
Έσπασε την σιωπή του ο Τζο Κεντ ο οποίος παραιτήθηκε από επικεφαλής της υπηρεσίας αντιτρομοκρατίας - Μίλησε στον επίσης εξοργισμένο και πρώην υποστηρικτή των MAGA, Τάκερ Κάρλσον
Ο Τζόζεφ Κεντ
