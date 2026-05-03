Γαλλία: Ο αρχηγός του ακροαριστερού κόμματος, Ζαν Λικ Μελανσόν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2027

Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε σήμερα (03.05.2026) θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγετική προσωπικότητα του πολιτικού κόμματος «La France Insoumis», ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές με μία σύντομη φράση. «Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TF1 της Γαλλίας.

Ο 74χρονος αποτελεί σταθερή αξία της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας διατελέσει υπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Υποψήφιος για την προεδρία το 2012, το 2017 και το 2022, κατέλαβε την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Από την πλευρά μας, όλα είναι έτοιμα – υπάρχει ομάδα, πρόγραμμα και ένας μοναδικός υποψήφιος», πρόσθεσε ο Μελανσόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν το 2017, αναμένεται επίσης να είναι υποψήφιος το 2027, εκπροσωπώντας το κεντροδεξιό στρατόπεδο.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συμμαχία (RN), με ηγέτες τη Λεπέν και τον προστατευόμενό της Ζορζάν Μπαρντελά, σημειώνει ισχυρά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αν και το RN δεν κατάφερε να κερδίσει τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης κατά τις γαλλικές δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο.

Η Λεπέν, η οποία ήταν υποψήφια στις τρεις τελευταίες εκλογές, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει με έφεση. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Μπαρντελά αναμένεται ευρέως να θέσει υποψηφιότητα στη θέση της.