Κόσμος

Γαλλία: Ο αρχηγός του ακροαριστερού κόμματος, Ζαν Λικ Μελανσόν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2027

«Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Από την πλευρά μας, όλα είναι έτοιμα – υπάρχει ομάδα, πρόγραμμα και ένας μοναδικός υποψήφιος» λέει ο Μελανσόν
Ζαν Λικ Μελανσόν
AP Photo/Philippe Magoni

Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», ανακοίνωσε σήμερα (03.05.2026) θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγετική προσωπικότητα του πολιτικού κόμματος «La France Insoumis», ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες εκλογές με μία σύντομη φράση. «Ναι, είμαι υποψήφιος», δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι TF1 της Γαλλίας.

Ο 74χρονος αποτελεί σταθερή αξία της γαλλικής αριστεράς εδώ και δεκαετίες, έχοντας διατελέσει υπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Υποψήφιος για την προεδρία το 2012, το 2017 και το 2022, κατέλαβε την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά, πίσω από την ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Από την πλευρά μας, όλα είναι έτοιμα – υπάρχει ομάδα, πρόγραμμα και ένας μοναδικός υποψήφιος», πρόσθεσε ο Μελανσόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, ο Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν το 2017, αναμένεται επίσης να είναι υποψήφιος το 2027, εκπροσωπώντας το κεντροδεξιό στρατόπεδο.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συμμαχία (RN), με ηγέτες τη Λεπέν και τον προστατευόμενό της Ζορζάν Μπαρντελά, σημειώνει ισχυρά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αν και το RN δεν κατάφερε να κερδίσει τον έλεγχο καμίας μεγάλης πόλης κατά τις γαλλικές δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο.

Η Λεπέν, η οποία ήταν υποψήφια στις τρεις τελευταίες εκλογές, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει με έφεση. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Μπαρντελά αναμένεται ευρέως να θέσει υποψηφιότητα στη θέση της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
68
54
46
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί
Η επιχείρηση των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί - Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Deutsche Welle: Μεγαλύτερος ο φόβος της Γερμανίας για απόσυρση πυραύλων Tomahawk παρά για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών
Προβληματισμό στο Βερολίνο προκαλούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk που θεωρούνταν κρίσιμος παράγοντας αποτροπής
Tomahawk
Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση 14 σημείων του Ιράν – Οι βασικοί άξονες του ειρηνευτικού σχεδίου για την Μέση Ανατολή
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι οι μόνες επιλογές των ΗΠΑ είναι είτε μια «αδύναμη στρατιωτική επιχείρηση είτε μια μη συμφέρουσα συμφωνία»
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης
Επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Εξακριβώθηκε ότι ο Κόουλ Άλεν πυροβόλησε αστυνομικό, βαραίνει το κατηγορητήριο
Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δηλώσει, μέχρι στιγμής, ένοχος ή αθώος
Cole Tomas Allen
Newsit logo
Newsit logo