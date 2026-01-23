Δυνάμεις των ΗΠΑ βομβαρδίζουν ναρκόπλοιο στον Ειρηνικό σκοτώνοντας 2 επιβαίνοντες

Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν χθες (23.01.2026) ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική υπηρεσία αρμόδια για την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες αεροπορική επίθεση εναντίον ναρκόπλοιου στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες στο σκάφος.

Αυτό ανακοίνωσε το αμερικανικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι «οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική περιορισμού των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά ναρκωτικών προς τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική».