Κόσμος

Δυνάμεις των ΗΠΑ βομβαρδίζουν ναρκόπλοιο στον Ειρηνικό σκοτώνοντας 2 επιβαίνοντες

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε από την επίθεση», αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία αρμόδια για την Κεντρική και Νότια Αμερική
Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό
πηγή φωτογραφίας U.S. Southern Command ή SOUTHCOM / Χ

Ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν χθες (23.01.2026) ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική υπηρεσία αρμόδια για την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες αεροπορική επίθεση εναντίον ναρκόπλοιου στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες στο σκάφος.

Αυτό ανακοίνωσε το αμερικανικό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.

 

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι «οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική περιορισμού των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά ναρκωτικών προς τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
152
144
124
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η εταιρεία Danone στη Γαλλία ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος μετά τους θανάτους δύο νεογνών
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Danone, Nestle και Lactalis, ανακάλεσαν βρεφικό γάλα λόγω ενδεχόμενης μόλυνσής του με την τοξίνη σερεουλίδη
Η είσοδος των κεντρικών γραφείων της Danone στο Παρίσι
Newsit logo
Newsit logo