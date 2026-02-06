ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Κόσμος

Δυο νεκροί σε ναρκόπλοιο στον Ειρηνικό μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό

Με αυτό το νέο πλήγμα, φθάνουν τους τουλάχιστον 128 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 37 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο
Το ναρκόπλοιο που χτύπησαν οι Αμερικανοί
Το ναρκόπλοιο που χτύπησαν οι Αμερικανοί

Nέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον ταχύπλοου το οποίο θεωρούν ότι μετέφερε ναρκωτικά, εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Από το χτύπημα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 128 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 37 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστό μέχρι στιγμής φέτος, έπειτα από προηγούμενο την 23η Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε να γίνουν πάνω από τριάντα τέτοιες επιχειρήσεις συνολικά, ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως τουλάχιστον στόχο έχει τα καρτέλ που επιδίδονται σε εμπορία ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά, αμφισβητείται και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ βλέπουν στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

