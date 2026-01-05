Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τη στρατιωτική επίθεση για τη σύλληψη Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Όπως προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση, το 72% των Αμερικανών δεν κρύβει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρατεταμένης εμπλοκής της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, μετά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δικάζεται στις ΗΠΑ για «ναρκοτρομοκρατία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διήμερης δημοσκόπησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (05.01.2026), το 65% των Ρεπουμπλικάνων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με το 11% των Δημοκρατικών και το 23% όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι.

Τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιματηρή επιδρομή στο Καράκας, αιχμαλωτίζοντας τον Νικολάς Μαδούρο και μεταφέροντάς τον στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων για μία εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες. Το 43% των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε με τη δήλωση ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις στο Δυτικό Ημισφαίριο», ενώ 19% εξέφρασε την αντίθεσή του. Οι υπόλοιποι είτε δεν εξέφρασαν άποψη είτε εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί.

Στην ίδια δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν διαδικτυακά 1.248 Αμερικανοί, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ ανήλθε στο 42% – στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο -, καταγράφοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.