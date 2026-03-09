Δυσαρέσκεια Τραμπ για το νέο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Δεν είμαστε κοντά σε αποστολή στρατού»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του Αλί Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν βρίσκεται κοντά σε απόφαση για αποστολή στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Μιλώντας στη New York Post από ένα γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράν, με στόχο τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στο Ιράν.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειάζεται να γυρίζουμε πίσω κάθε 10 χρόνια, όταν δεν έχεις έναν πρόεδρο σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει» είχε πει νωρίτερα σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να πρέπει να γυρίσουν πίσω σε πέντε χρόνια και να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά ή, χειρότερα, να τους αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα», συνέχισε ο πρόεδρος.