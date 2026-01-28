Δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σοκαρισμένος ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν – «34 χρόνια, δεν έχω δεί κάτι τέτοιο»

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν στο πιο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας, πάνω στην οποία έπεσε το μικρό λεωφορείο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι στα 34 χρόνια καριέρας του και έχοντας διανύσει εκατομμύρια χιλιόμετρα, δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο, αναφέρουν τοπικά μέσα της Ρουμανίας.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα στον αυτοκινητόδρομο DN6, που οι ίδιοι οι Ρουμάνοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου» αφού κάθε χρόνο αφήνουν την τελευταία τους πνοή δεκάδες άτομα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι, πριν περάσει στο αντίθετο ρεύμα, το μικρό λεωφορείο με τους Έλληνες φιλάθλους ακούμπησε το βυτιοφόρο από την οποία καταγράφηκε σε βίντεο το δυστύχημα. Ωστόσο, πηγές της αστυνομίας υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του mini bus και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε.

Οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2025, έπειτα από κλήση στο 112 για σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό DN6, μεταξύ Λούγκοζ και Καρανσεμπές, κοντά στον οικισμό Λουγκοζέλ. Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και διασώστες, διαπίστωσαν ότι είχε σημειωθεί μια πραγματική τραγωδία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα mini bus συγκρούστηκε μετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν τρεις. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι στο 9θέσιο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ταξίδευαν προς τη Λιόν, όπου η ομάδα τους είχε προγραμματισμένο αγώνα για το Europa League την Πέμπτη.

«Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε ότι ένας 29χρονος οδηγούσε το μικρό λεωφορείο από την κατεύθυνση του Καρανσεμπές προς το Λούγκοζ και, σε κάποια στιγμή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομική Διεύθυνση Τιμισίου.