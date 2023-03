Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με τρένο που σημειώθηκε την Τρίτη (07.03.2023) στην πόλη Καλιούμπ, βόρεια του Καΐρου, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας. Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση».

Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή των αιγυπτιακών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε για το δυστύχημα ότι κατά την είσοδο του τρένου στον σταθμό Καλιούμπ, ο οδηγός παραβίασε τις μπάρες που ήταν κλειστές και το τρένο συνέχισε την πορεία του με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό της μηχανής του τρένου και του πρώτου βαγονιού.

Ο γενικός εισαγγελέας Χαμάντα Σάουι αποφάσισε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, «να συγκροτήσει ομάδα για να διερευνηθεί το δυστύχημα».

Η Αίγυπτος, μια χώρα 100 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει καταγράψει αρκετές πολύνεκρες συγκρούσεις και εκτροχιασμούς, οι οποίοι έχουν αναζωπυρώσει την οργή των πολιτών για την αμέλεια των αρχών και το πεπαλαιωμένο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι καταστροφές αυτές, που είναι συχνές, αποδίδονται γενικότερα σε προβλήματα υποδομών και συντήρησης.

VIDEO: A train derailment in Egypt has killed two people and injured several others.



Egypt's national rail authority says the accident occurred when a passenger train entering Qalyub station went through a stop signal



https://t.co/3J12GhUNxH pic.twitter.com/pPNsnpvTCl