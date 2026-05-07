Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν την πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Επέστρεψε ο πόλεμος στο Ιράν! Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (07.05.2026) επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, κοντά στο σημείο από όπου περνούν τα πλοία που ελέγχονται από την Τεχεράνη και έχουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ. Σε πολεμική ετοιμότητα τίθεται και το Ισραήλ.

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο.

Όπως έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) η δημοσιογράφος του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν ύστερα από αναφορές για εκρήξεις στις δύο τοποθεσίες, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος την ενημέρωσε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

A senior US official tells me that it was a US military strike on Iran’s Qeshm port and Bandar Abbas moments ago but added this is NOT a restarting of the war or end to the ceasefire.



The strike on one of Iran’s oil ports comes two days after Iran fired 15 ballistic and cruise… https://t.co/tAcmuSbd51 — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 7, 2026

Developing situation in the Strait of Hormuz right now.



Multiple explosions reported on Qeshm Island and in Bandar Abbas, Hormozgan Province. First reports at 1832Z.



What we know:

Fars News (IRGC-aligned) confirms “exchanges of fire between Iranian armed forces and the enemy”… pic.twitter.com/OugoNv899z — Chris Rollins (@ThePowerAudit) May 7, 2026

Όπως ανέφεραν νωρίτερα τα ΜΜΕ του Ιράν, περίπου στις 21:40 ώρα Ελλάδας, κάτοικοι άκουσαν εκρήξεις στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς και του Κεσμ, τα οποία βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους αλλά και στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι εκρήξεις στο λιμάνι και το νησί οφείλονται στην ενεργοποίηση της αεράμυνας με στόχο «δύο drone».

Από τη δική του μεριά, το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, επικαλούμενο έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «εχθρικών μονάδων» μετά από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως επίθεση των ΗΠΑ σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι «εχθρικές μονάδες» υπέστησαν ζημιές και εγκατέλειψαν την περιοχή.

Μία πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε και στην πόλη Σιρίκ, όπου το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι σε επιφυλακή σχετικά με την παράνομη – κατά την Τεχεράνη – πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Mehr, φαίνεται ότι οι ήχοι σχετίζονται με συγκρούσεις στα ύδατα της επαρχίας Σιρίκ.

Iranian forces claim to have fired on “enemy units” in the Strait of Hormuz -IRIB



Local channels report that multiple missiles were launched from Iran in the area. pic.twitter.com/VmU6j7cRsc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Πληροφορίες που συνοδεύονται και από βίντεο στα social media μιλούν για αντιαεροπορική δραστηριότητα πάνω και από την Τεχεράνη.

Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Δεν αποκλείεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ να χτύπησαν στο Ιράν από κοινού, με τα ιρανικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».

Μέχρι στιγμής πάντως, οι αρχές της Τεχεράνης δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.