Το νέο πακέτο παρεμβάσεων για την ανακούφιση των πολιτών από τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει στις 18 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον σε δηλώσεις της τόνισε στόχος είναι να αποφευχθεί ένα σενάριο όπου τα κράτη-μέλη «θα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο στην αγορά» και θα αυξάνουν τις τιμές του φυσικού αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πακέτο που πρόκειται να ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα περιέχει νομοθετική πρόταση για μια εναλλακτική ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση της κατανομής των προμηθειών φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ σε περίπτωση ελλείψεων σε τμήματα του μπλοκ, όπως αναφέρει το Politico.

«Η πρόταση (την επόμενη εβδομάδα) θα περιέχει πτυχές στις οποίες έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση οπότε θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον περιορισμό του ορίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν υπάρχει πλειοψηφία σε αυτό το στάδιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Asked if she will present a gas price cap on the 18.10 : “the proposal [next week] will contains aspects where we have maximal consensual support, so we will see how we can proceed with capping the gas for power generation if there is a majority at that stage” said @KadriSimson pic.twitter.com/fntqcDUsXV