Στενά του Ορμούζ: Μόνο έξι πλοία πέρασαν το τελευταίο 24ωρο

Πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, περνούσαν καθημερινά 125-140 πλοία
Φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ /

Συνεχίζεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ καθώς το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ και Ιράν, τα κρατάει κλειστά.

Χαρακτηριστικό είναι πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ μόλις 6 πλοία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιράν και η ανησυχία για το πως θα μπορούσε να ξανανοίξει αυτός ο κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία δίαυλος, μεγαλώνει.

Τα πλοία πέρασαν κυρίως από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και μεταξύ αυτών ήταν και το τάνκερ χημικών προϊόντων Vast Plus, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εντοπισμού πλοίων Kpler και δορυφορική ανάλυση της SynMax.

Τα περισσότερα ήταν πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν πέρασαν και άλλα πλοία, πέραν των έξι. Κατά μέσο όρο, τις τελευταίες ημέρες, περνούν καθημερινά επτά πλοία.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τη συνήθη κίνηση στον Κόλπο.

Πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, περνούσαν καθημερινά 125-140 πλοία.

Σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν «να φερθεί έξυπνα, σύντομα» και να υπογράψει μια συμφωνία, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να παρατείνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση για την επιβολή διοδίων στα πλοία που πλέουν μέσω των Στενών.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε την Τρίτη ότι κινδυνεύουν με κυρώσεις εκείνες οι ναυτιλιακές εταιρείες που πληρώνουν την κυβέρνηση του Ιράν ή τους Φρουρούς της Επανάστασης για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από το Ορμούζ.

Η πιθανότητα παρατεταμένου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών «επί πολλούς μήνες» αναφέρθηκε από τον Τραμπ στη συνάντηση που είχε με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών την Τρίτη, επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

