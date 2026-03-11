ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά ιρανών αξιωματούχων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά 19 αξιωματούχων του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

Το μήνυμα της Κάγια Κάλας έχει ως εξής:

«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο. Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν νέες κυρώσεις που στοχεύουν 19 αξιωματούχους του καθεστώτος και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 11, 2026

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, η ΕΕ θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και θα διώκει όσους ευθύνονται για την εγχώρια καταστολή. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».