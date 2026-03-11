Κόσμος

ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά ιρανών αξιωματούχων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παράλληλα έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή»
FILE PHOTO: European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and European Commission Vice-President Kaja Kallas speaks, during a joint press conference with German Defence Minister Boris Pistorius (not pictured) in Berlin, Germany, January 13, 2026. REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo
Η Κάγια Κάλλας / Reuters

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά 19 αξιωματούχων του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

Το μήνυμα της Κάγια Κάλας έχει ως εξής:

«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο. Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν νέες κυρώσεις που στοχεύουν 19 αξιωματούχους του καθεστώτος και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, η ΕΕ θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και θα διώκει όσους ευθύνονται για την εγχώρια καταστολή. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή».

