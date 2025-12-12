Κόσμος

Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό – Ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν
Φορτηγό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό
πηγή Χ / φωτογραφία αρχείου

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί κομάντος κατάσχεσαν στρατιωτικό υλικό.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.

Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε τον περασμένο μήνα αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

 

Βάσει του δημοσιεύματος της «WSJ», στη συνέχεια επιτράπηκε στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
120
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Η αντίδραση της Άγκυρας
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου
Ρωσικό drone χτυπά τουρκικό εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα
Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο τουρκικών συμφερόντων στην Οδησσό – Έντονη αντίδραση της Άγκυρας
Το επιβατηγό και φορτηγό πλοίο, το οποίο εκμεταλλευόταν τουρκική εταιρεία, χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό
Το τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε στην Οδησσό
Newsit logo
Newsit logo