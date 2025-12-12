Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό – Ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν

Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί κομάντος κατάσχεσαν στρατιωτικό υλικό.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε τον περασμένο μήνα αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας.

A Special Operations Team with U.S. Indo-Pacific Command (INDOPACOM) boarded a commercial ship in the Indian Ocean – several hundred miles off the coast of Sri Lanka – last month and seized military-related articles headed to Iran from China, U.S. officials said, in a rare… pic.twitter.com/7uISCRe4YQ — OSINTdefender (@sentdefender) December 12, 2025

Βάσει του δημοσιεύματος της «WSJ», στη συνέχεια επιτράπηκε στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.