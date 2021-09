Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει μια έγκυο γυναίκα στην Βραζιλία να προσπαθεί να γλιτώσει από τον άντρα της που την κακοποιούσε συστηματικά. Η 35χρονη, που βρίσκεται στην 10η εβδομάδα κύησης, φτάνει στο σημείο να προσπαθεί να πηδήξει από το παράθυρο του σπιτιού της που βρίσκεται στον 2ο όροφο.

Το σοκαριστικό περιστατικό – όπως αναφέρει το Daily Mail – σημειώθηκε στο Ντούκε ντε Κάξιας του Ρίο ντε Τζανέιρο και καταγράφηκε σε βίντεο από γείτονες του ζευγαριού. Η 35χρονη Maria Jose – όπως φαίνεται και στο βίντεο – την πρώτη φορά βγάζει το πόδι της έξω από το παράθυρο, ενώ ο σύζυγός της την τραβάει μέσα στο διαμέρισμα.

Μετά από λίγη ώρα, η γυναίκα εμφανίζεται και πάλι στο παράθυρο και φαίνεται να γέρνει προς τα πίσω ενώ ο σύζυγός της είναι από πάνω της και την απειλεί.

Το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές και ο σύζυγος συνελήφθη. Σύμφωνα με την Daily Mail, o ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι εξοργίστηκε επειδή βρήκε ένα σημείωμα που είχε γράψει η σύζυγός του, με το οποίο ζητούσε βοήθεια.

Η 35χρονη, σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, δήλωσε πως ο εδώ και δύο χρόνια σύζυγός της την χτυπούσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και ότι απειλούσε εκείνη και τον 4 ετών γιο της.

