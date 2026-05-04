Ο Τραμπ πρόσθεσε πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι στη νέα διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου

Μία νέα προσθήκη εντοπίστηκε στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να αποφάσισε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, να κοσμεί μέσω πορτρέτου της το δημοφιλές δωμάτιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε τη νέα διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, οπότε και έκανε την εμφάνισή του το διακριτικό πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μικρό πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι, βρίσκεται ανάμεσα σε επίχρυσες πινελιές, πολυτελή επίδειξη τροπαίων και αρκετούς πίνακες ιδρυτών πατέρων και άλλων ανδρών πολιτικών.

Όπως φαίνεται, είναι αντίγραφο σε μικρότερες διαστάσεις του διάσημου πίνακα ελαιογραφίας σε καμβά της Τζάκι Κένεντι, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Άαρον Σίκλερ, με το πρωτότυπο ιστορικά κοσμεί την Αίθουσα Vermeil του Λευκού Οίκου.

Σχολιαστές στο διαδίκτυο εικάζουν ότι είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο μιας πρώτης κυρίας τοποθετείται στο Οβάλ Γραφείο. Σε σχετική ερώτηση αμερικανικών ΜΜΕ η Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε μόνο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι εμφανίζεται στον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσίαση της Τζάκι Κένεντι με τέτοιο τρόπο αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα του ενδιαφέροντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κληρονομιά της οικογένειας Κένεντι κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, σημειώνεται σε δημοσίευματα.

Όχι μόνο διόρισε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιο του Μπόμπι Κένεντι και ανιψιό του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, στο υπουργικό του συμβούλιο ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, αλλά έδωσε επίσης εντολή στους επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων να δημοσιεύσουν έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες τόσο του Ρόμπερτ Κένεντι όσο και του Τζόν Φ. Κένεντι.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμόρφωσε ξανά τον Κήπο της Τζάκι Κένεντι και αναδιαμόρφωσε πλήρως τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου, έναν χώρο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κυβέρνηση Κένεντι.